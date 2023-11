Nuove prospettive sullo strumento EMIT della NASA: mappatura delle fonti puntiformi di metano

Nel luglio 2022, la NASA ha lanciato lo strumento Earth Surface Mineral Dust Source Investigation (EMIT) con la missione principale di mappare i minerali chiave nelle regioni aride e studiare l’impatto della polvere sollevata sul nostro clima. Tuttavia, una nuova ricerca rivoluzionaria ha dimostrato che l’EMIT ha la capacità di rilevare e identificare oltre 750 emissioni puntuali di gas serra, compreso il metano, un potente gas serra responsabile del cambiamento climatico.

In precedenza, gli strumenti per il rilevamento del metano venivano utilizzati principalmente negli aerei che volavano a quote più basse. Sebbene questi strumenti offrano una sensibilità più elevata, la loro area di copertura e la durata di osservazione sono limitate. Inoltre, sono spesso considerati troppo remoti, rischiosi o costosi per un’implementazione diffusa. EMIT, d'altro canto, opera dalla Stazione Spaziale Internazionale, permettendogli di osservare i pennacchi di metano da un punto di osservazione più elevato che copre un'area più ampia.

Lo spettrometro per immagini dell'EMIT cattura immagini di 50 miglia per 50 miglia, note come "scene", della superficie terrestre. Nei suoi primi 30 giorni di funzionamento, lo strumento ha rilevato dal 60% all’80% dei pennacchi di metano tipicamente osservati durante le campagne aeree. Questa straordinaria capacità apre nuove possibilità per identificare fonti di metano grandi e piccole, compresi i “superemettitori” che contribuiscono in modo sproporzionato alle emissioni di metano.

L’identificazione delle fonti puntuali di metano è cruciale nella lotta al cambiamento climatico. Il metano è fino a 80 volte più efficace nell’intrappolare il calore rispetto all’anidride carbonica, contribuendo in modo significativo al riscaldamento globale. Individuando fonti specifiche di metano, gli scienziati possono sviluppare strategie mirate per ridurre le emissioni e mitigare gli effetti del cambiamento climatico.

Il recente studio che utilizza i dati del rilevamento del metano dell'EMIT evidenzia ulteriormente il potenziale dello strumento oltre la sua missione primaria. Questa straordinaria capacità ha superato le aspettative e ha dimostrato l’importanza di investire in tecnologie innovative che ci forniscano una comprensione completa del clima del nostro pianeta.

FAQ:

D: Cos'è EMIT?

R: EMIT sta per Earth Surface Mineral Dust Source Investigation, uno strumento della NASA lanciato nel luglio 2022 per mappare i minerali chiave nelle regioni aride e studiare l’impatto della polvere sul clima.

D: In che modo EMIT rileva le emissioni di metano?

R: EMIT utilizza il suo spettrometro a immagini a bordo della Stazione Spaziale Internazionale per osservare i pennacchi di metano sulla superficie terrestre, consentendogli di identificare fonti puntuali di emissioni di metano.

D: Perché è importante identificare le fonti di metano?

R: Il metano è un potente gas serra che contribuisce al riscaldamento globale. L’identificazione di fonti specifiche di metano consente agli scienziati di sviluppare strategie mirate per ridurre le emissioni e mitigare il cambiamento climatico.

D: Come si confronta la capacità di EMIT con i tradizionali strumenti di rilevamento del metano?

R: Sebbene gli strumenti utilizzati negli aerei offrano una sensibilità più elevata, il punto di osservazione più elevato e l'area di copertura più ampia di EMIT consentono di rilevare significativi pennacchi di metano e identificare fonti puntuali in modo più efficace.