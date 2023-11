Nuova collaborazione tra NASA e ISRO per studiare i cambiamenti dei paesaggi della Terra

La NASA e l'Indian Space Research Organization (ISRO) hanno avviato una collaborazione innovativa per sviluppare il satellite NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar (NISAR), un'innovativa missione di osservazione della Terra. Lo sforzo congiunto mira a fornire una comprensione completa dei paesaggi in evoluzione del pianeta.

Il lancio è previsto per il 2024, NISAR utilizzerà una tecnologia radar all'avanguardia per scansionare continuamente la superficie terrestre. Il suo obiettivo principale è monitorare e analizzare le trasformazioni a lungo termine nelle formazioni terrestri e di ghiaccio in tutto il mondo. Utilizzando due distinti sistemi radar ad apertura sintetica (SAR), NISAR osserverà il pianeta attraverso diversi gruppi di lunghezze d'onda.

Il SAR in banda L, sviluppato dalla NASA, e il SAR in banda S, sviluppato dall’ISRO, lavoreranno in armonia per acquisire una visione completa delle caratteristiche dinamiche della Terra. Secondo Paul Rosen, scienziato del progetto NISAR presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA, questo sforzo di collaborazione fornirà una comprensione senza precedenti dei cambiamenti che si verificano sulla Terra sia nello spazio che nel tempo.

L'attenzione di NISAR si concentrerà principalmente sulle foreste e sulle zone umide, ecosistemi cruciali che fungono da serbatoi di carbonio vitali. Queste aree svolgono un ruolo vitale nel catturare e immagazzinare l’anidride carbonica e altri gas serra, mitigando così il cambiamento climatico. Sfortunatamente, la deforestazione e l’espansione urbana hanno portato a una riduzione della capacità di questi ecosistemi di sequestrare il carbonio.

I cambiamenti nell’uso del territorio, come il disboscamento delle foreste per l’agricoltura e l’invasione delle zone umide per lo sviluppo urbano, contribuiscono in modo significativo alle emissioni globali di carbonio. A queste attività può essere attribuito circa l’11% delle emissioni di carbonio. Monitorando da vicino questi cambiamenti, gli scienziati prevedono che NISAR fornirà informazioni preziose sulle fonti e sui pozzi di assorbimento del carbonio, in particolare nelle foreste.

Il lancio del satellite NISAR è previsto dal Centro spaziale Satish Dhawan, nel sud dell'India. Con la sua tecnologia innovativa e la sua natura collaborativa, NISAR offre un’opportunità unica per approfondire la nostra comprensione dei paesaggi mutevoli della Terra e del ruolo cruciale delle foreste e delle zone umide nella regolazione del clima globale.

Domande frequenti (FAQ)

Cos'è il satellite NISAR?

Il satellite NISAR (NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar) è uno sforzo congiunto tra NASA e ISRO per sviluppare una missione di osservazione della Terra che utilizza la tecnologia radar per scansionare e monitorare la superficie terrestre.

Quali sono gli obiettivi principali della missione NISAR?

La missione NISAR mira a tracciare e analizzare i cambiamenti a lungo termine nei paesaggi della Terra, concentrandosi in particolare sulle foreste e sulle zone umide. Cerca di comprendere il ruolo di questi ecosistemi nel sequestro del carbonio e di fornire approfondimenti sulle fonti e sui pozzi di assorbimento globali del carbonio.

In che modo NISAR contribuirà alla ricerca sui cambiamenti climatici?

Monitorando i cambiamenti nelle foreste e nelle zone umide, NISAR farà luce sull’impatto dei cambiamenti nell’uso del territorio sulle emissioni globali di carbonio. Fornirà dati cruciali per comprendere il ruolo di questi ecosistemi come pozzi di carbonio e le conseguenze del loro declino.

Quando è previsto il lancio del satellite NISAR?

Il lancio del satellite NISAR è previsto per l'inizio del 2024 dal Centro spaziale Satish Dhawan, nel sud dell'India.

Cos’è il radar ad apertura sintetica (SAR)?

Il radar ad apertura sintetica (SAR) è una tecnologia di telerilevamento che utilizza segnali radar per creare immagini ad alta risoluzione della superficie terrestre. È ampiamente utilizzato in varie applicazioni, tra cui l'agricoltura, la mappatura del territorio e il monitoraggio ambientale.

