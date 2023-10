Una splendida vista dell'eclissi solare anulare dallo spazio

By

La NASA ha rilasciato un'immagine spettacolare dell'eclissi solare anulare avvenuta il 14 ottobre 2023. L'immagine è stata catturata dalla Earth Polychromatic Imaging Camera (EPIC) a bordo del Deep Space Climate Observatory (DSCOVR), posizionato a circa 1.5 milioni di miglia di distanza. dalla Terra. L'immagine mostra l'ombra della Luna che passa sul Nord America durante l'eclissi.

Un'eclissi solare anulare si verifica quando la Luna, alla distanza massima dalla Terra o in prossimità di essa, appare più piccola nel cielo e non copre completamente il disco del sole. Questo crea un effetto “anello di fuoco”, con i bordi del sole visibili come un anello rossastro luminoso.

La fotocamera EPIC, uno dei tre strumenti a bordo di DSCOVR, cattura immagini regolari dell'intero disco della Terra. L'istantanea rilasciata dalla NASA è stata scattata alle 11:58 ora centrale del 14 ottobre, durante il picco dell'eclissi sul Texas centrale. L’enormità dell’ombra dimostra che il sole era ancora parzialmente oscurato su una fascia più ampia del continente.

DSCOVR è posizionato nel punto Lagrange Terra-Sole L1, che è una regione di equilibrio gravitazionale tra la Terra e il sole. Questa posizione strategica consente a DSCOVR di fornire dati cruciali per il monitoraggio del meteo sia terrestre che spaziale, compreso il rilevamento precoce delle tempeste solari prima che raggiungano la Terra. Anche il telescopio spaziale James Webb è posizionato in un punto di Lagrange, ma sul lato opposto, a L2.

Mentre la prossima eclissi solare anulare dovrebbe verificarsi il 21 giugno 2039, un'eclissi totale dovrebbe verificarsi molto prima, l'8 aprile 2024. Questo evento oscurerà i cieli dal Texas al Maine negli Stati Uniti.

