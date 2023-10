Traccia l'eclissi dell'"anello di fuoco" con la mappa interattiva della NASA

La NASA ha rilasciato il NASA 2023 Eclipse Explorer, una mappa interattiva online che consente agli spettatori di tracciare il percorso dell'imminente eclissi "anello di fuoco" in tempo reale. Questa eclissi unica, tecnicamente nota come eclissi anulare, sarà visibile in tutto il Nord, Centro e Sud America. È la prima del suo genere ad essere vista negli Stati Uniti dal 2012, e la prossima non si verificherà fino al 2046. Le eclissi anulari si verificano quando la Luna si trova nel punto più lontano della sua orbita ellittica dal Sole, facendola apparire più piccola di il Sole quando gli passa davanti. Ciò crea l'apparenza di un anello, o anello circolare, attorno al bordo della Luna, dandole il nome di "anello di fuoco".

La mappa NASA 2023 Eclipse Explorer consente agli utenti di ingrandire e rimpicciolire, nonché di passare da un livello all'altro per osservare il percorso dell'eclissi da terra. Inoltre, la mappa mostra il percorso dell’anularità, che è il punto sulla Terra da cui è possibile osservare l’eclissi solare anulare. Questa posizione cambia man mano che tutti e tre i corpi celesti si muovono nello spazio. La mappa dispone anche di pulsanti per visualizzare le aree di copertura parziale e determinare dove l'eclissi durerà più a lungo.

Sebbene l'Eclipse Explorer della NASA 2023 sia una risorsa completa, ci sono altri strumenti disponibili per gli appassionati di eclissi. Il simulatore di eclissi fornisce una rappresentazione visiva di come apparirà l'eclissi anulare, offrendo agli spettatori un'anteprima realistica. Inoltre, il sito web Great American Eclipse offre video cavalcavia che mostrano la progressione dell'anularità durante il giorno del 14 ottobre, quando l'eclissi sarà visibile negli Stati Uniti.

Come con qualsiasi eclissi solare, è fondamentale indossare occhiali da eclissi certificati per proteggere gli occhi durante la visualizzazione dell'eclissi anulare. Godetevi le splendide foto che senza dubbio emergeranno da questo affascinante evento celeste.

