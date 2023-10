La missione della NASA per esplorare il misterioso asteroide metallico, 16 Psyche

La NASA si sta imbarcando in una missione rivoluzionaria per visitare l'asteroide metallico, 16 Psyche, con la speranza di scoprire tesori preziosi come diamanti e rubini. Situato nella fascia degli asteroidi tra Marte e Giove, gli scienziati ritengono che 16 Psyche potrebbe essere i resti del nucleo di un pianeta risalente agli albori del Sistema Solare. Sebbene sia composto principalmente da ferro e nichel, si ipotizza contenga anche metalli preziosi e gemme.

La missione, il cui lancio è previsto venerdì, coinvolgerà un veicolo spaziale da un miliardo di dollari che viaggerà oltre Marte per avvicinarsi all'asteroide metallico. L'amministratore della NASA Bill Nelson ha espresso entusiasmo per la missione, affermando che offrirà una profonda comprensione di questo insolito oggetto celeste. Le intuizioni acquisite dallo studio di 16 Psiche contribuiranno alla nostra comprensione dello sviluppo dell'universo.

Previsto per decollare dal Kennedy Space Center in Florida a bordo di un razzo SpaceX Falcon Heavy, il veicolo spaziale subirà un viaggio di sette anni prima di raggiungere 16 Psyche. Nel maggio 2026 passerà vicino a Marte e utilizzerà la forza gravitazionale del pianeta per alterare la sua traiettoria e spingersi verso l'asteroide. L'arrivo a 16 Psiche è previsto nel 2030, dove la navicella spaziale trascorrerà circa 26 mesi in orbita attorno all'asteroide. Gli obiettivi della missione includono l'acquisizione di immagini dell'asteroide, la documentazione della sua topografia, caratteristiche della superficie, gravità e magnetismo.

La scoperta di 16 Psiche, osservata per la prima volta dall'astronomo italiano Annibale de Gasparis nel 1852, offrì una sorpresa agli scienziati. Originariamente scambiato per un tipico asteroide composto da roccia e ghiaccio, le letture radar degli anni '1980 ne rivelarono la natura metallica. La speculazione suggerisce che violente collisioni avvenute miliardi di anni fa abbiano portato 16 Psiche a perdere il suo strato esterno.

Anche se l’asteroide non verrà minato, questa missione fornirà dati preziosi alle agenzie spaziali riguardo alle potenziali risorse per la futura estrazione. Henry Stone, project manager di Psiche presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA, ha espresso la dedizione del team nella preparazione di questo straordinario viaggio e il loro entusiasmo per gli obiettivi della missione, anticipando un'altra impresa storica nella scoperta scientifica.

