Un'opportunità per assistere all'eclissi solare anulare il 14 ottobre 2023

La Luna passerà tra la Terra e il Sole sabato 14 ottobre, offrendo alle persone in tutti gli Stati Uniti l'opportunità di assistere a un'eclissi solare anulare. Conosciuto anche come eclissi “anello di fuoco”, questo fenomeno si verifica quando la Luna si trova nel punto più lontano dalla Terra o in prossimità di esso. A differenza di un'eclissi solare totale, durante un'eclissi anulare la Luna appare più piccola e non blocca completamente il Sole. Di conseguenza, è visibile un anello luminoso del sole, creando l'effetto anello di fuoco.

La NASA ospiterà la copertura in diretta dell'eclissi a partire dalle 11:30 EDT. È possibile accedere alla copertura dell'agenzia tramite la NASA Television, il sito Web dell'agenzia e l'app della NASA. Inoltre, la trasmissione in diretta verrà trasmessa in streaming sugli account Facebook, Twitter e YouTube della NASA.

L’eclissi solare anulare sarà visibile solo lungo uno stretto percorso che si estende dall’Oregon al Texas negli Stati Uniti. Al di fuori di questo percorso, le persone negli Stati Uniti contigui, così come a Porto Rico e in parti dell’Alaska e delle Hawaii, saranno in grado di osservare un’eclissi solare parziale in cui solo una parte del Sole è coperta dalla Luna.

La copertura dell'eclissi da parte della NASA includerà visualizzazioni dal vivo da più luoghi, interviste con scienziati ed esperti e un segmento di domande e risposte dal vivo. Gli spettatori possono inviare le loro domande utilizzando l'hashtag #askNASA.

Oltre ad osservare l'eclissi, la NASA lancerà razzi sonda da White Sands, nel Nuovo Messico, trasportando strumenti scientifici per studiare gli effetti dell'eclissi sull'atmosfera.

Per garantire una visione sicura dell'eclissi, è fondamentale utilizzare filtri solari specializzati o metodi di visione indiretta. Guardare direttamente il Sole senza un'adeguata protezione per gli occhi, anche durante un'eclissi, può essere estremamente pericoloso. La NASA consiglia di utilizzare occhiali per la visione solare certificati o di costruire un proiettore stenopeico con materiali domestici.

L’eclissi solare anulare del 14 ottobre 2023 rappresenta un’opportunità unica per la scienza dei cittadini. Gli scienziati cittadini possono contribuire con osservazioni su suoni, temperatura, copertura nuvolosa e altro attraverso programmi come GLOBE Observer e Eclipse Soundscapes. Queste osservazioni aiuteranno gli scienziati a comprendere meglio l'impatto delle eclissi sull'atmosfera terrestre e sulla vita animale.

La prossima eclissi solare avverrà l’8 aprile 2024, quando un’eclissi solare totale attraverserà gli Stati Uniti dal Texas al Maine. Un’eclissi solare parziale sarà visibile anche negli Stati Uniti contigui, così come a Porto Rico e in parti dell’Alaska e delle Hawaii.

Per ulteriori informazioni sulla prossima eclissi solare anulare, visitare go.nasa.gov/Eclipse2023.

Fonte:

– Nasa