La NASA recupera con successo il primo campione di asteroide: apre nuove opportunità per la ricerca scientifica

La NASA ha raggiunto un traguardo importante nell'esplorazione spaziale recuperando con successo il primo campione di asteroide americano. La missione durata sette anni della navicella spaziale “OSIRIS-REx” si è conclusa il 24 settembre con l’atterraggio sicuro di una capsula contenente il prezioso carico in un deserto dello Utah. Questo risultato non significa solo il completamento di una missione storica, ma segna anche l’inizio di una nuova entusiasmante era nel campo dell’astronomia.

L'obiettivo di questa missione era l'asteroide chiamato Bennu. Scelto per la sua età stimata di 4.5 miliardi di anni, lo studio di un campione di Bennu potrebbe fornire preziose informazioni sulle prime fasi del nostro sistema solare. Inoltre, le dimensioni e l'orbita di Bennu lo hanno reso un candidato ideale per questa missione, poiché interseca periodicamente l'orbita terrestre ogni sei anni. Studiando Bennu, potremmo anche acquisire conoscenze utili nella pianificazione di future missioni di difesa planetaria, considerando la remota possibilità di una futura collisione tra Bennu e il nostro pianeta.

Dopo il recupero sicuro della capsula, la NASA ha utilizzato un elicottero per trasportarla in una stanza pulita per ulteriori esami e conservazione. Successivamente, è stato trasferito al Johnson Space Center di Houston per un'analisi dettagliata. Nelle prossime settimane, gli scienziati esamineranno e catalogeranno meticolosamente ogni particella delle circa 8.8 once di roccia e polvere immagazzinate all’interno del contenitore. Mentre alcuni campioni verranno immediatamente analizzati, il resto sarà distribuito tra gli scienziati di tutto il mondo per ulteriori studi.

L'analisi di questi campioni e le immagini catturate durante la missione saranno condivise con il pubblico durante una trasmissione in diretta l'11 ottobre. Questo risultato significativo apre la strada a future scoperte scientifiche e ad una comprensione più profonda del nostro sistema solare.

Fonte:

– L’amministratore della NASA Bill Nelson

– Dante Lauretta, ricercatore principale di OSIRIS-REx presso l’Università dell’Arizona.