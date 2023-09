La capsula della NASA trasporta sulla Terra il campione di asteroide più grande mai visto

Una capsula spaziale della NASA che trasportava il più grande campione di suolo mai raccolto da un asteroide si è fatta strada con successo attraverso l'atmosfera terrestre ed è atterrata in un deserto negli Stati Uniti. La capsula, rilasciata dalla navicella spaziale robotica OSIRIS-REx, è atterrata in una zona di atterraggio designata a ovest di Salt Lake City, nello Utah. Questo segna il completamento di una missione congiunta di sei anni tra la NASA e l’Università dell’Arizona.

Il campione celeste è stato raccolto dall'asteroide Bennu, che si ritiene abbia 4.5 miliardi di anni. L'asteroide è descritto come un antico oggetto largo 510 metri situato tra la Terra e Marte. Si prevede che il campione sia una miscela di rocce e particelle di polvere, ricca di carbonio e di alcune delle prime particelle solide a formarsi nel nostro sistema solare. Potrebbe anche contenere particelle e grani esotici che precedono il nostro Sole.

Il significato di questa missione risiede nella dimensione del campione di asteroidi raccolto. Anche se in passato altre missioni hanno restituito campioni di asteroidi, questo campione è relativamente consistente. Gli scienziati stimano che la capsula contenga almeno 250 grammi di macerie, ma la quantità esatta verrà determinata una volta aperto il contenitore. Questa missione si basa sul successo delle missioni JAXA del Giappone, che hanno aperto la strada alla missione OSIRIS-REx della NASA.

Nell’analisi dei campioni è coinvolta l’Australia, alla ricerca collaborano esperti di diverse università. Il professore associato Nick Timms della School of Earth and Planetary Sciences della Curtin University è uno degli scienziati che analizzano il campione di asteroide. Il loro obiettivo è comprendere le molecole organiche e i composti conservati su Bennu, la formazione e la persistenza di asteroidi come Bennu e la presenza di risorse come l'acqua su questi asteroidi.

La NASA spera di scoprire preziosi indizi sulle origini e sullo sviluppo dei pianeti rocciosi come la Terra attraverso lo studio di asteroidi come Bennu. Questi asteroidi sono reliquie del sistema solare primordiale e possono contenere molecole organiche necessarie per l'emergere della vita. Il successo di missioni come OSIRIS-REx non solo contribuisce alla nostra conoscenza dell’universo, ma apre anche la strada alla futura ricerca spaziale e planetaria.

