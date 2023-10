Le incredibili scoperte della missione sull'asteroide Bennu

By

Gli scienziati celebrano scoperte rivoluzionarie dopo aver analizzato i primi campioni recuperati dall’asteroide Bennu. Questi campioni, raccolti dalla sonda spaziale OSIRIS-REx dopo sette anni nello spazio, hanno il potenziale per fornire preziose informazioni sulle origini del nostro pianeta e sulla possibilità della vita extraterrestre.

I campioni sono stati trasferiti con cura in una camera bianca presso il Johnson Space Center di Houston per prevenire la contaminazione. Sebbene il contenitore principale rimanga sigillato, le prime stime indicano che la missione ha raccolto con successo circa 250 grammi di ciottoli e polvere dalla superficie di Bennu. Questa quantità supera di gran lunga l’obiettivo di 60 grammi precedentemente identificato come un successo.

Il recupero di campioni incontaminati da un asteroide come Bennu è significativo perché consente agli scienziati di studiare le rocce e le sostanze chimiche che esistevano quando i pianeti si formarono più di 4 miliardi di anni fa. Si ritiene che Bennu sia una capsula del tempo per questa era primordiale, fornendo preziosi indizi sull'evoluzione della Terra e sulla possibilità dell'origine della vita.

L'analisi preliminare dei campioni di polvere ha già prodotto risultati entusiasmanti. Gli scienziati hanno scoperto un campione che contiene quasi il 5% di carbonio in massa e contiene minerali argillosi idratati con abbondante acqua. Questa scoperta supporta la teoria secondo cui asteroidi come Bennu hanno fornito la maggior parte dell’acqua della Terra miliardi di anni fa.

Oltre a comprendere le origini del nostro pianeta, i risultati della missione hanno implicazioni per la futura esplorazione dello spazio. L’indagine di Bennu fornirà informazioni sulle risorse disponibili sugli asteroidi ricchi di carbonio, che potrebbero essere cruciali per alimentare l’esplorazione umana più in profondità nel Sistema Solare.

La NASA è interessata anche alla difesa planetaria, poiché esiste una piccola possibilità che in futuro possa verificarsi una collisione tra Bennu e la Terra. Lo studio della natura di Bennu aiuterà gli scienziati a sviluppare strategie per deviare e alterare potenzialmente la traiettoria degli asteroidi minacciosi.

In un periodo pieno di notizie negative, le scoperte della missione sull’asteroide Bennu offrono un barlume di speranza e ispirazione. La comunità scientifica attende con impazienza l'analisi e la distribuzione dei campioni raccolti per svelare ulteriormente i misteri del nostro universo.

Fonti: NASA/Erika Blumenfeld e Joseph Aebersold, Università dell'Arizona