Il campione di asteroide contiene polvere nera e detriti, scopre la NASA

Gli scienziati della NASA hanno trovato polvere nera e detriti sul ponte avionico del contenitore contenente il primo campione di asteroide dello spazio profondo raccolto nella storia degli Stati Uniti. La scoperta è stata fatta dopo aver rimosso il coperchio di alluminio dal contenitore della missione OSIRIS-REx. Si ritiene che la polvere faccia parte del campione e sarà sottoposta ad una rapida analisi.

La missione OSIRIS-REx, lanciata nel settembre 2016, ha raccolto campioni dall’asteroide ricco di carbonio Bennu utilizzando un vuoto a bastone lungo. Tuttavia, una parte del contenuto del campione è andato perso a causa di una porta bloccata dopo il prelievo. La navicella spaziale ha ora iniziato il suo viaggio di ritorno sulla Terra dopo aver osservato e raccolto campioni per un periodo di sette anni.

Bennu è considerato l’asteroide più “potenzialmente pericoloso” del sistema solare, con una probabilità inferiore allo 0.05% di colpire la Terra alla fine del 2100. Alcuni scienziati ritengono che gli asteroidi come Bennu potrebbero aver avuto un ruolo nel rendere la Terra abitabile, fornendo elementi essenziali come acqua, molecole atmosferiche e materiali organici necessari per l’origine della vita.

Il campione, costituito da circa una tazza di macerie, è stato recentemente consegnato al Johnson Space Center della NASA a Houston. Gli esperti di curation smonteranno il meccanismo di acquisizione del campione Touch and Go (TAGSAM) per accedere al campione all'interno. A questo scopo verrà utilizzato un nuovo laboratorio appositamente progettato per la missione OSIRIS-REx.

Per preservare l'integrità del campione, il TAGSAM verrà posto in un contenitore di trasferimento sigillato per mantenere un ambiente di azoto per un massimo di due ore. Verrà quindi trasferito in un “vano portaoggetti”, consentendo a scienziati e ingegneri di lavorare con il campione senza contaminazione.

La rivelazione del campione sarà trasmessa in live streaming sul sito web della NASA l'11 ottobre alle 11:XNUMX ET.

