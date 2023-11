La NASA scopre un esopianeta roccioso nelle vicinanze con caratteristiche simili alla Terra

Gli scienziati che utilizzano il telescopio spaziale Hubble della NASA hanno fatto una scoperta intrigante: un esopianeta situato a soli 22 anni luce di distanza che ricorda molto da vicino le dimensioni della Terra. Soprannominato LTT 1445Ac, questo esopianeta roccioso condivide una gravità superficiale simile a quella della Terra, ma ospita un ambiente inospitale, con temperature superficiali soffocanti che raggiungono i 500 gradi Fahrenheit (260 gradi Celsius).

LTT 1445Ac, situato nella costellazione dell'Eridano, orbita attorno a una stella nana rossa all'interno di un sistema stellare triplo. Le stelle nane rosse, più piccole e più fredde del nostro Sole, costituiscono circa il 70% delle stelle della Via Lattea. Nonostante la sua vicinanza alla Terra, LTT 1445Ac è ben lungi dall’essere un pianeta gemello abitabile a causa delle sue temperature estreme.

Le misurazioni dell'esopianeta, determinate attraverso sei orbite del telescopio spaziale Hubble, rivelano che il suo diametro è solo 1.07 volte più grande di quello della Terra. Il telescopio Hubble ha raccolto dati vitali che hanno permesso agli scienziati di calcolare questo parametro cruciale. La scoperta di LTT 1445Ac è stata fatta lo scorso anno dal Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) della NASA, che utilizza il metodo del transito per rilevare gli esopianeti osservando i cambiamenti nella luce quando un pianeta passa davanti alla sua stella.

Con la sua vicinanza e le sue caratteristiche intriganti, LTT 1445Ac si pone come un obiettivo entusiasmante per futuri studi atmosferici. Gli scienziati sono particolarmente interessati a utilizzare la tecnica della spettroscopia per analizzare la sua atmosfera utilizzando sia l’Hubble che il prossimo telescopio spaziale James Webb (JWST). Questo vicino pianeta terrestre rappresenta una delle poche preziose opportunità per studiare la composizione dell'atmosfera di un pianeta extrasolare.

Man mano che la nostra comprensione degli esopianeti si espande, scoperte come LTT 1445Ac offrono uno sguardo sulla vasta gamma di sistemi planetari che popolano la nostra galassia. Con tecnologie avanzate e strumenti come Hubble e JWST, gli astronomi stanno scoprendo i segreti di mondi lontani, aprendo la strada a una comprensione più profonda del nostro posto nell'universo.

Domande frequenti (FAQ)

D: Cos'è un pianeta extrasolare?

Un pianeta extrasolare si riferisce a un pianeta che orbita attorno a una stella diversa dalla Terra. Questi pianeti, spesso situati in sistemi stellari remoti, dimostrano l’enorme varietà di corpi celesti nell’universo.

D: Come vengono scoperti gli esopianeti?

Gli scienziati utilizzano vari metodi per rilevare gli esopianeti. Una tecnica comune è il metodo del transito, che prevede il monitoraggio dei cambiamenti nella luminosità di una stella mentre un pianeta le passa davanti, provocando un temporaneo affievolimento della luce della stella.

D: Cos'è la spettroscopia?

La spettroscopia è una tecnica utilizzata per studiare la composizione e le proprietà di un oggetto, come l'atmosfera di un pianeta extrasolare. Si tratta di analizzare le lunghezze d'onda della luce assorbita o emessa dall'oggetto, fornendo preziose informazioni sulla sua composizione chimica.

D: Cos'è il James Webb Space Telescope (JWST)?

Il James Webb Space Telescope (JWST) è un telescopio spaziale di prossima messa in orbita. È progettato per osservare l'universo nella luce infrarossa, consentendo agli astronomi di studiare oggetti celesti distanti, compresi gli esopianeti, con un dettaglio senza precedenti.