La NASA trova potenziali indizi sulle origini della vita sulla Terra nei campioni di asteroidi

La NASA ha annunciato che i campioni raccolti dall'asteroide Bennu contengono carbonio, acqua e possibili informazioni sulle origini della vita sulla Terra. I campioni sono stati raccolti dalla navicella spaziale Osiris-Rex, che ha trascorso due anni studiando Bennu prima di scendere sulla sua superficie e tornare sulla Terra.

L'analisi iniziale del campione “bonus” raccolto dall'esterno di Bennu è molto promettente. Gli scienziati hanno identificato abbondante carbonio e minerali argillosi contenenti acqua. Questi elementi potrebbero essersi schiantati sulla Terra miliardi di anni fa, favorendo lo sviluppo della vita sul nostro pianeta.

Anche se la camera principale del campione deve ancora essere aperta, il materiale trovato all'esterno del contenitore è stato accuratamente conservato per l'analisi. La NASA e gli scienziati di tutto il mondo trascorreranno i prossimi due anni a studiare i campioni in dettaglio. L'agenzia si è impegnata a preservare almeno il 70% del campione per la ricerca che continuerà per decenni.

Queste scoperte aprono nuove possibilità per comprendere i processi che hanno portato alla comparsa della vita sulla Terra. Studiando la composizione di asteroidi come Bennu, gli scienziati sperano di ottenere informazioni sugli ingredienti necessari alla vita e su come potrebbero essere stati trasportati sul nostro pianeta.

L’indagine sui campioni di asteroidi rappresenta un significativo passo avanti nella nostra comprensione delle origini della vita. I dati raccolti da Bennu hanno il potenziale per rimodellare la nostra conoscenza dell’universo e il nostro posto al suo interno.

