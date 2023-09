Il telescopio spaziale James Webb della NASA scopre tracce di vita sulla luna Europa di Giove

By

Il telescopio spaziale James Webb della NASA ha fatto una scoperta rivoluzionaria su Europa, luna di Giove. La fotocamera a infrarossi del telescopio ha catturato immagini del terreno unico di Europa, rivelando intriganti tracce di vita sotto forma di abbondante anidride carbonica.

Europa è una luna caratterizzata da temperature estremamente fredde, conosciute come “terreno freddo”. All’interno di questa zona gelida, il telescopio spaziale James Webb ha rilevato un’abbondanza di anidride carbonica. Ciò è significativo perché il carbonio è un elemento fondamentale della vita.

I risultati di questa scoperta sono stati pubblicati sulla rivista "Science" il 21 settembre 2023. Due team di astronomi indipendenti hanno collaborato allo studio, con l'obiettivo di rilevare segni di un osservatorio spaziale sulla superficie di Europa. I risultati dello studio suggeriscono fortemente la presenza di anidride carbonica su Europa, offrendo indicatori promettenti di potenziale vita in futuro.

Geronimo Villanueva, l'autore principale dello studio, ha spiegato che la diversità chimica dell'oceano di Europa è fondamentale per determinare se il gas di carbonio favorisce o inibisce la vita. Europa si distingue come uno dei pochi corpi celesti nel nostro sistema solare in cui gli scienziati credono che possa esistere la vita. Sotto la sua superficie ghiacciata si trova un oceano contenente il doppio della quantità di acqua presente negli oceani terrestri.

Tuttavia, la NASA ci ricorda che la sola presenza di carbonio non è sufficiente affinché la vita possa prosperare. Richiede una fonte di energia, come nutrienti organici, e un rifornimento continuo di molecole organiche.

I ricercatori hanno indagato ulteriormente se il carbonio sulla superficie di Europa sia arrivato tramite meteoriti o abbia avuto origine dalle profondità oceaniche della Luna. Hanno concentrato la loro attenzione sulla regione del Taro Regio, dove è stata riscontrata una significativa concentrazione di anidride carbonica. Questa regione appare accidentata con abbondante ghiaccio, suggerendo movimenti e cambiamenti della superficie.

Considerando che l’anidride carbonica non è stabile sulla superficie di Europa, il team ha concluso che probabilmente ha avuto origine dall’oceano lunare. Questa scoperta è significativa perché suggerisce che il carbonio probabilmente è emerso insieme ai sali derivati ​​​​dall’oceano precedentemente identificati dal telescopio spaziale Hubble nella stessa regione.

In sintesi, la scoperta da parte del telescopio spaziale James Webb di abbondante anidride carbonica sul terreno gelido di Europa offre prove allettanti della potenziale vita su questa luna. Saranno necessarie ulteriori esplorazioni e indagini per determinare le condizioni necessarie affinché la vita possa prosperare nelle profondità oceaniche di Europa.

