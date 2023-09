La mancanza di trasparenza della NASA sui costi del programma missilistico del sistema di lancio spaziale

Un recente rapporto del Government Accountability Office (GAO) rivela che la NASA manca di trasparenza quando si tratta dei costi reali del suo programma missilistico Space Launch System (SLS). Il rapporto esamina i miliardi di dollari stanziati per lo sviluppo dell’enorme razzo, che ha avuto un lancio di debutto con successo con la missione Artemis I alla fine del 2022. Sorprendentemente, i funzionari della NASA hanno ammesso che il razzo è troppo costoso per sostenere i suoi sforzi di esplorazione lunare come parte del programma Artemis.

Una delle maggiori preoccupazioni espresse dal GAO è la decisione della NASA di non misurare i costi di produzione dei vari elementi dei razzi SLS. Invece, la NASA prevede di monitorare i costi di produzione e l’accessibilità economica attraverso una stima quinquennale, che il rapporto considera “strumenti scadenti” per misurare i costi nel tempo.

Inoltre, il rapporto evidenzia che le stime dei costi della NASA non tengono conto dei ritardi nelle missioni Artemis. È improbabile che il volo con equipaggio di Artemis II attorno alla Luna venga lanciato prima del 2025, mentre l’atterraggio con equipaggio su Artemis III sarà probabilmente ulteriormente ritardato. Nonostante ciò, alcuni funzionari della NASA sostengono che questi ritardi non influiranno sulla stima dei costi del programma, il che sembra discutibile.

Per affrontare il problema dei costi insostenibili, i funzionari della NASA hanno riconosciuto la necessità di migliorare l’accessibilità economica del programma SLS. Hanno delineato un piano in quattro fasi per ridurre i costi, tra cui la stabilizzazione dell’orario dei voli, il raggiungimento dell’efficienza della curva di apprendimento, l’incoraggiamento dell’innovazione e l’adeguamento delle strategie di acquisizione. Tuttavia, non sono stati identificati obiettivi specifici di riduzione dei costi.

Sebbene il riconoscimento da parte della NASA dei costi eccessivi sia encomiabile, il rapporto solleva dubbi sulla possibilità di controllare efficacemente i costi. Anche con gli sforzi per ridurre i costi del motore del 30%, i motori a razzo SLS rimangono significativamente più costosi rispetto ai motori sul mercato commerciale.

In conclusione, il rapporto del GAO evidenzia la mancanza di trasparenza nelle stime dei costi della NASA per il programma missilistico SLS. Sebbene la NASA riconosca la necessità di affrontare la questione dell’accessibilità economica, resta da vedere se riuscirà a controllare efficacemente i costi e rendere il programma sostenibile a lungo termine.

Definizioni:

1. Government Accountability Office (GAO): agenzia governativa degli Stati Uniti responsabile di garantire trasparenza e responsabilità nell'uso dei dollari dei contribuenti.

2. Space Launch System (SLS): un veicolo di lancio consumabile super pesante sviluppato dalla NASA utilizzato per missioni di esplorazione dello spazio profondo, incluso il programma Artemis.

3. Programma Artemis: l'iniziativa della NASA per riportare gli astronauti sulla Luna entro il 2024 e stabilire un'esplorazione lunare sostenibile.