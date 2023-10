La NASA estende la missione New Horizons per esplorare la fascia di Kuiper

By

La NASA ha annunciato l'estensione delle operazioni del veicolo spaziale New Horizons fino alla fine del decennio. Inizialmente prevista per terminare nell’anno fiscale 2024, la missione continuerà ora fino a quando la navicella spaziale non uscirà dalla fascia di Kuiper, cosa prevista entro la fine del decennio. Il focus della missione estesa sarà la raccolta di dati eliofisici mentre la navicella spaziale si avventura fuori dal sistema solare.

Questa estensione apre anche la possibilità di un altro sorvolo di un oggetto della Cintura di Kuiper, simile al riuscito sorvolo di Arrokoth nel 2019. Anche se attualmente non ci sono oggetti conosciuti a portata di mano, l'estensione consente alla navicella spaziale di eseguire un sorvolo ravvicinato se ce n'è uno. identificato.

Nicola Fox, amministratore associato della scienza presso la NASA, ha affermato che la missione New Horizons svolge un ruolo unico nel nostro sistema solare e può fornire preziose informazioni sulla nostra eliosfera e opportunità per la scienza multidisciplinare. Pertanto, è stata presa la decisione di estendere la missione fino all’uscita della navicella dalla fascia di Kuiper, cosa che si stima avvenga tra il 2028 e il 2029.

Inizialmente, c'erano preoccupazioni per il futuro della missione quando la NASA propose di trasferirla alla divisione eliofisica dell'agenzia dopo il 2024. Tuttavia, questa mossa fu respinta dal ricercatore principale della missione, Alan Stern, il quale sostenne che avrebbe ostacolato ulteriori lavori nella scienza planetaria. . Invece, la missione estesa sarà gestita congiuntamente dalle divisioni eliofisica e scienza planetaria della NASA, con finanziamenti primari provenienti dalla scienza planetaria.

L’impatto sul budget della missione estesa sarà valutato dalla NASA, poiché potrebbe potenzialmente influenzare il finanziamento di altre missioni planetarie. Nonostante ciò, la decisione di estendere la missione New Horizons è stata abbracciata da Alan Stern e dal team della missione, entusiasti di continuare a esplorare i misteri della Cintura di Kuiper e dell’eliosfera esterna.

