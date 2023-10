La NASA estende la missione New Horizons per altri cinque anni

By

La NASA ha annunciato venerdì che estenderà la missione della navicella spaziale New Horizons per almeno altri cinque anni mentre continua il suo viaggio attraverso la fascia di Kuiper. La missione fornirà preziose informazioni sul nostro sistema solare e offrirà opportunità senza precedenti per la scienza multidisciplinare.

La decisione di estendere la missione è stata presa per massimizzarne il potenziale scientifico. New Horizons, lanciato nel 2006, ha completato con successo il suo obiettivo primario di esplorare Plutone e poi ha continuato a studiare l'oggetto Arrokoth della Cintura di Kuiper. La missione ha fornito scoperte rivoluzionarie, come il processo di formazione di Arrokoth attraverso una delicata fusione di oggetti più piccoli.

Tuttavia, c'erano preoccupazioni sulla direzione futura della missione. La NASA ha proposto un trasferimento alla Divisione Eliofisica dopo il 2024, ma il ricercatore principale, Alan Stern, ha sostenuto che il miglior ritorno scientifico sarebbe arrivato da un’ulteriore esplorazione della Cintura di Kuiper. Come compromesso, la missione estesa sarà gestita congiuntamente dalle divisioni Scienze Planetarie ed Eliofisica e si concentrerà sulla raccolta di dati eliofisici a partire dal 2025.

Nonostante lo spostamento dell’attenzione, esiste ancora la possibilità di incontrare un altro oggetto della Cintura di Kuiper in futuro. Il veicolo spaziale risparmierà carburante e ridurrà la complessità operativa mentre viene condotta la ricerca di un potenziale candidato al sorvolo. Questa estensione garantisce altri cinque anni di attività per New Horizons, con la possibilità di ulteriori proroghe se le risorse lo consentono.

La NASA dovrà stanziare i fondi per la missione estesa nei prossimi anni. Come punto di partenza, i finanziamenti nell’ambito del programma Nuove Frontiere saranno riequilibrati per accogliere il funzionamento di Nuovi Orizzonti. Di conseguenza, i progetti futuri potrebbero essere influenzati.

La missione New Horizons ha già dato un contributo significativo alla nostra comprensione del sistema solare e questa estensione consentirà alla navicella spaziale di continuare le sue esplorazioni e indagini scientifiche negli anni a venire.

Fonte:

– NASA (nessun URL fornito)