La rara eclissi solare anulare abbellirà i cieli questo fine settimana

Questo fine settimana, gli osservatori del cielo nell'emisfero occidentale avranno l'opportunità di assistere a una straordinaria eclissi solare anulare, nota come fenomeno dell'"anello di fuoco". A differenza dell'eclissi solare totale, che avremo presto la possibilità di osservare, un'eclissi anulare si verifica quando la Luna si posiziona davanti al sole, bloccandone la luce e creando un bagliore a forma di anello attorno alla luna.

Patrick Koehn, responsabile della ricerca e analisi eliofisica presso la NASA, spiega che durante un'eclissi anulare, la Luna appare più piccola nel cielo perché si trova nel suo punto più lontano dalla Terra, noto come apogeo. Di conseguenza, la Luna non copre completamente il disco solare; scivola invece attraverso il centro, lasciando dietro di sé un accattivante anello di luce brillante.

Sebbene l’eclissi anulare non sarà visibile lungo la costa orientale, la maggior parte degli stati degli Stati Uniti contigui, così come parti delle Hawaii e dell’Alaska, sperimenteranno un’eclissi solare parziale. Questa eclissi parziale si verifica quando la Luna sembra “mordere” il bordo del sole. La dimensione del morso dipende dalla vicinanza dello spettatore al percorso dell'eclissi.

È fondamentale dare priorità alla sicurezza quando si osserva l’eclissi. Koehn sottolinea che guardare il sole senza un'adeguata protezione può causare gravi danni agli occhi. Occhiali per la visione solare specializzati sono altamente raccomandati per la visione diretta. Questi occhiali possono essere ottenuti da biblioteche pubbliche, musei o altre fonti. In assenza di occhiali per la visione solare, gli spettatori possono creare una fotocamera stenopeica utilizzando un pezzo di carta o utilizzare le dita per creare un piccolo foro per proiettare un'immagine dell'eclissi. Un altro modo unico per vivere l'evento è stare sotto un albero, dove gli spazi tra le foglie creano un'affascinante visualizzazione di mini eclissi.

Curiosamente, questa eclissi anulare è la prima di due eclissi solari a cui i Nordamericani sono ben posizionati per assistere. La prossima eclissi significativa è prevista per aprile del prossimo anno e sarà diversa dal prossimo evento.

– L’esperto della NASA Patrick Koehn sull’eclissi solare anulare.