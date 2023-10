La missione Europa Clipper della NASA esplora l'enigmatica luna di Giove

La NASA ha intrapreso una missione rivoluzionaria per esplorare la luna ghiacciata di Giove, Europa. La missione Europa Clipper mira a valutare l'abitabilità della Luna navigando nell'ambiente di radiazioni estreme che circonda Giove. Per proteggere i sensibili strumenti elettronici a bordo della navicella spaziale, gli ingegneri della NASA hanno sviluppato una soluzione innovativa.

Invece di schermare individualmente ogni componente, cosa che aumenterebbe il peso e il costo della navicella, la NASA ha costruito una volta in alluminio spessa quasi un centimetro. Questa volta funge da scudo protettivo, riducendo i livelli di radiazione a limiti accettabili per l'elettronica. La riuscita chiusura del caveau segna una pietra miliare significativa per lo sviluppo della missione.

“La chiusura del caveau significa che abbiamo tutti i componenti necessari saldamente al loro posto. Ora siamo pronti a procedere”, afferma Kendra Short, vice responsabile del sistema di volo per Europa Clipper presso il Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA nel sud della California.

Giove, con il suo campo magnetico 20,000 volte più forte di quello terrestre, ospita un nucleo in rapida rotazione che genera potenti cinture di radiazioni. Queste cinture, ancora più potenti della cintura di radiazioni di Van Allen della Terra, intrappolano particelle ad alta energia. La navicella spaziale Europa Clipper deve resistere al costante bombardamento di queste particelle, che hanno il potenziale di disturbare le apparecchiature elettriche a bordo.

Invece di entrare in un’orbita di parcheggio attorno ad Europa, la navicella orbiterà attorno a Giove stesso. Allontanandosi dal gigante gassoso e dalle sue cinture di radiazione, la navicella spaziale potrà avvicinarsi in sicurezza ad Europa per una serie di sorvoli durante la missione. Questo approccio strategico consente agli scienziati di studiare da vicino l'enigmatica superficie della luna e di raccogliere dati vitali.

Il lancio della missione Europa Clipper è previsto per novembre 2024. Mentre la NASA sperimenta nuovi metodi per esplorare i corpi celesti, questa straordinaria missione promette di svelare i segreti di Europa e fornire ulteriori approfondimenti sul potenziale della vita extraterrestre all'interno del nostro sistema solare.

FAQ

1. Perché la NASA ha creato un caveau per la missione Europa Clipper?

La NASA ha costruito una volta per proteggere i sensibili strumenti elettronici a bordo della navicella spaziale Europa Clipper dalle radiazioni estreme dell'ambiente che circonda Giove. La volta riduce i livelli di radiazione a limiti accettabili, proteggendo l'elettronica.

2. In che modo il campo magnetico di Giove influenza la missione Europa Clipper?

Il campo magnetico di Giove, che è 20,000 volte più forte di quello terrestre, genera potenti cinture di radiazioni. La navicella spaziale deve resistere al costante bombardamento di particelle ad alta energia intrappolate in queste cinture, che possono interferire con le apparecchiature elettriche.

3. Perché la navicella spaziale Europa Clipper orbita attorno a Giove invece di entrare in un'orbita di parcheggio attorno a Europa?

Invece di entrare in un'orbita di parcheggio attorno a Europa, la navicella spaziale orbita attorno a Giove stesso. Allontanandosi da Giove e dalle sue cinture di radiazione, la navicella spaziale può avvicinarsi in sicurezza ad Europa per studiarla più da vicino durante una serie di sorvoli nel corso della missione.

4. Quando è previsto il lancio della missione Europa Clipper?

Il lancio della missione Europa Clipper è attualmente previsto per novembre 2024.