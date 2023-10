La NASA ha presentato una nuova mappa interattiva chiamata “Eclipse Explorer” per l’imminente eclissi solare anulare del 14 ottobre. La mappa si basa sulle mappe delle eclissi rilasciate in precedenza dalla NASA, ma include livelli interattivi aggiuntivi per fornire informazioni in tempo reale e migliorare l'esperienza visiva.

La mappa "Eclipse Explorer" presenta livelli dinamici che mostrano la percentuale di sole che sarà coperta durante il picco dell'eclissi. Vengono inoltre visualizzati i contorni delle aree in cui la durata dell'“anello di fuoco”, la parte più scura dell'ombra lunare che provoca l'eclissi, è massima. Inoltre, la mappa mostra il percorso e le forme dell'antumbra, l'ombra a forma di cono della Luna, nonché la penombra più luminosa, che si traduce in un'eclissi solare parziale.

Sebbene la mappa fornisca orari specifici delle eclissi e informazioni meteorologiche per le città, manca informazioni dettagliate per i visitatori delle parti chiave del percorso, come lo Utah. Tuttavia, le nuove mappe delle eclissi della NASA devono affrontare una dura concorrenza da parte di altre mappe interattive, tra cui Eclipse Simulator di Eclipse2024.org, che offre una rappresentazione visiva dettagliata per centinaia di posizioni. TimeAndDate.com fornisce anche una simulazione di come apparirà l'eclissi per luoghi specifici insieme a un orario.

È importante che gli osservatori indossino occhiali per l'eclissi solare durante l'evento per proteggere i propri occhi. Un'eclissi solare anulare si verifica quando la Luna appare leggermente più piccola del Sole a causa della sua posizione nella sua orbita. Il 14 ottobre, la Luna bloccherà la parte centrale del Sole, creando un breve anello chiamato anulus. L’eclissi passerà su diversi stati degli Stati Uniti, tra cui Oregon, Texas, California, Nevada, Idaho, Utah, Arizona, Colorado e Nuovo Messico. Continuerà poi verso Messico, Belize, Honduras, Nicaragua, Panama, Colombia e Brasile.

Per osservare l'eclissi in sicurezza, è fondamentale evitare di guardare direttamente le fasi parziali o anulari senza una protezione oculare certificata. Che tu sia nelle Americhe o in qualsiasi altro luogo durante l'eclissi, gli occhiali per eclissi solare sono necessari per garantire una visione sicura.

Fonte:

– Mappa interattiva “Eclipse Explorer” della NASA

– Simulatore di eclissi di Eclipse2024.org

– Pagina di TimeAndDate.com per l'eclissi solare anulare

– Mappa Google interattiva di Xavier Jubier

– GreatAmericanEclipse.com per mappe dettagliate delle eclissi e video cavalcavia