Nuove scoperte attendono: il sorprendente incontro di Lucy della NASA con Dinky e la sua piccola luna

La navicella spaziale Lucy della NASA, lanciata nel 2021 per esplorare gli asteroidi troiani che circondano Giove, ha fatto una scoperta straordinaria che ha lasciato a bocca aperta gli scienziati. Durante un sorvolo di routine, Lucy si è imbattuta in un asteroide chiamato Dinky, che ha rivelato una sorpresa inaspettata: un asteroide più piccolo che orbita attorno ad esso. Questa scoperta intrigante ha portato gli astronomi a riferirsi a Dinky come a una coppia di asteroidi binari, rendendolo simile a una luna con la sua piccola luna in miniatura: una vera curiosità cosmica.

Inizialmente gli esperti credevano che l'esistenza di coppie di asteroidi binari fosse una possibilità, ma ci volle l'incontro ravvicinato di Lucy per confermarla. Jessica Sunshine, una scienziata planetaria dell'Università del Maryland, ha espresso la sua eccitazione, affermando: "Un sistema binario era certamente una possibilità, ma non era previsto, ed è davvero fantastico".

Il sorvolo stesso era principalmente inteso come un test per la squadra della missione Lucy per calibrare le proprie abilità prima di indagare sugli asteroidi troiani situati davanti e dietro Giove. Con loro grande sorpresa, Lucy non solo si è agganciata con successo a Dinky e al suo satellite durante l'incontro in rapido movimento, ma ha anche scoperto un nuovo incredibile fenomeno scientifico.

Sebbene gli scienziati della NASA abbiano scaricato solo un terzo dei dati raccolti dall’incontro, una serie di immagini rilasciate forniscono già preziose informazioni su questi corpi celesti. Dinky, conosciuto anche con il nome formale Dinkinesh, presenta caratteristiche notevoli come una cresta equatoriale visibile e una peculiare cresta secondaria che si dirama da essa. La superficie dell'asteroide principale è adornata da crateri, presumibilmente causati da passate collisioni di asteroidi. Man mano che le immagini del satellite più piccolo verranno svelate, i ricercatori anticipano di scoprire dettagli ancora più accattivanti sulla sua forma e costruzione insolite.

Sebbene le coppie di asteroidi binari non siano rare (circa il 15% degli asteroidi vicini alla Terra possiedono un compagno satellitare), Dinky e la sua piccola luna continuano a stupire gli osservatori. La NASA e i suoi ricercatori affiliati attendono con impazienza ulteriori dati, comprese immagini a colori e analisi spettroscopiche, che offriranno informazioni più approfondite sulla composizione e sulle caratteristiche di questi affascinanti oggetti.

Mentre Lucy prosegue con la sua missione principale di indagare sugli enigmatici asteroidi troiani vicino a Giove, l'incontro inaspettato con Dinky e la sua luna funge da emozionante preludio alle incredibili scoperte che la attendono. Lo scienziato della NASA Hal Levinson sottolinea che ci sono ancora molte informazioni straordinarie in arrivo, affermando che "ci sono molte cose interessanti in arrivo". Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti mentre Lucy continua il suo viaggio cosmico verso l'ignoto.

