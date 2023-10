Le comunicazioni laser della NASA rivoluzionano la trasmissione dei dati spaziali

La NASA sta rivoluzionando le capacità di trasmissione dei dati nello spazio con la sua innovativa tecnologia di comunicazione laser. Con l’imminente lancio del carico utile ILLUMA-T sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) a novembre, il potenziale per una comunicazione più rapida ed efficiente tra la ISS e la Terra è a portata di mano.

Tradizionalmente, la ISS si affida ai satelliti relè a radiofrequenza per la trasmissione dei dati. Tuttavia, l’introduzione delle comunicazioni laser attraverso missioni come ILLUMA-T (Integrated Laser Communications Relay Demonstration Low Earth Orbit User Modem and Amplifier Terminal) è destinata a trasformare il modo in cui i dati vengono trasmessi dallo spazio.

Le comunicazioni laser utilizzano la luce infrarossa invisibile per consentire velocità di dati più elevate, consentendo ai veicoli spaziali di trasmettere maggiori volumi di dati sulla Terra in un'unica trasmissione. Questa tecnologia innovativa avvantaggia i ricercatori della ISS, poiché fornisce un trasferimento dati più rapido e migliora la capacità di inviare quantità sostanziali di dati.

Gestito dal programma Space Communications and Navigation della NASA, ILLUMA-T dimostrerà il relè di comunicazione laser bidirezionale quando installato sulla ISS. Dotato di un telescopio e di una sospensione cardanica, il modulo ottico di ILLUMA-T traccia la dimostrazione del relè di comunicazione laser (LCRD) in orbita geosincrona. Nonostante abbia le dimensioni di un forno a microonde, questo carico utile compatto svolge un ruolo cruciale nel migliorare le capacità di comunicazione spaziale.

Una volta installato sulla ISS, ILLUMA-T trasmetterà i dati all'impressionante velocità di 1.2 gigabit al secondo all'LCRD. Da lì, i dati verranno trasmessi alle stazioni ottiche terrestri in California o alle Hawaii. Le stazioni di terra instraderanno quindi i dati al Mission Operations Center dell'LCRD e successivamente ai team delle operazioni di terra ILLUMA-T presso il Goddard Space Flight Center della NASA nel Maryland per la valutazione della qualità.

La collaborazione tra ILLUMA-T e LCRD ha il potenziale per rivoluzionare le capacità di comunicazione spaziale. La NASA prevede di integrare le comunicazioni laser all’interno delle sue reti di comunicazione spaziale a vantaggio sia dell’esplorazione vicino alla Terra che di quella dello spazio profondo. Con questa tecnologia, i ricercatori e gli appassionati di spazio possono aspettarsi una trasmissione dei dati più rapida, efficiente e completa tra la ISS e la Terra.

FAQ

1. Cos'è ILLUMA-T?

ILLUMA-T sta per Integrated Laser Communications Relay Demonstration Low Earth Orbit User Modem and Amplifier Terminal. Si tratta di un carico utile sviluppato dalla NASA per mostrare il potenziale delle comunicazioni laser per migliorare le capacità di trasmissione dei dati nello spazio.

2. Come funziona la tecnologia delle comunicazioni laser?

Le comunicazioni laser utilizzano la luce infrarossa invisibile per consentire velocità di dati più elevate, consentendo la trasmissione di volumi maggiori di dati sulla Terra in un'unica trasmissione. Questa tecnologia offre una comunicazione più rapida ed efficiente tra le missioni spaziali, come la Stazione Spaziale Internazionale (ISS), e la Terra.

3. Quali sono i vantaggi delle comunicazioni laser?

Le comunicazioni laser forniscono un trasferimento dati più rapido e la possibilità di inviare più dati sulla Terra. Ciò avvantaggia i ricercatori e le missioni di esplorazione spaziale migliorando le capacità di trasmissione dei dati e consentendo un’analisi più completa dei dati raccolti nello spazio.

4. In che modo ILLUMA-T migliorerà le capacità di comunicazione spaziale?

Una volta installato sulla ISS, ILLUMA-T dimostrerà il relè di comunicazione laser bidirezionale. Trasmetterà i dati alla velocità impressionante di 1.2 gigabit al secondo al Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) in orbita geosincrona. Questa collaborazione mira a rivoluzionare le capacità di comunicazione spaziale e aprire la strada all’integrazione delle comunicazioni laser all’interno delle reti di comunicazione spaziale della NASA.