La NASA rinvia la passeggiata spaziale a seguito di una perdita di liquido refrigerante sulla Stazione Spaziale Internazionale

I funzionari della NASA hanno deciso di rinviare una delle passeggiate spaziali programmate in risposta a una recente perdita di liquido refrigerante sul segmento russo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Originariamente prevista per giovedì 19 ottobre, la passeggiata spaziale avrà ora luogo in una data successiva nel 2023 poiché sia ​​la NASA che l'agenzia spaziale federale russa, Roscosmos, continuano a indagare sulla causa della perdita.

Il refrigerante utilizzato sulla ISS è l'ammoniaca, che richiede procedure di decontaminazione aggiuntive se gli astronauti in tute spaziali si trovano nelle immediate vicinanze. La fuga di notizie nel modulo scientifico russo Nauka si è verificata il 9 ottobre ma si è interrotta lo stesso giorno. Si tratta della terza volta nell’ultimo anno che le apparecchiature russe della ISS hanno subito una perdita di ammoniaca.

Roscosmos sta pianificando una propria passeggiata nello spazio il 25 ottobre per esaminare da vicino un radiatore spostato di 13 anni sul modulo Rassvet, che sembra essere la fonte dell'ultima fuga di notizie. Sebbene il refrigerante non sia tossico o pericoloso per l’equipaggio, gli esperti stanno lavorando per impedire che piccole tracce della sostanza penetrino nei sistemi interni e causino il degrado delle apparecchiature nel tempo.

La passeggiata spaziale posticipata della NASA ha lo scopo di svolgere attività di manutenzione minori. Gli astronauti Loral O'Hara della NASA e Andreas Mogensen dell'Agenzia spaziale europea raccoglieranno campioni dall'esterno della ISS per cercare microrganismi e sostituire una telecamera ad alta definizione, tra gli altri compiti. La data esatta di questo lavoro sarà determinata in seguito.

Fortunatamente, la seconda passeggiata spaziale programmata dalla NASA, una passeggiata spaziale tutta al femminile il 30 ottobre, dovrebbe ancora svolgersi come previsto. O'Hara sarà affiancato dall'astronauta della NASA Jasmin Moghbeli per rimuovere una scatola elettronica difettosa e sostituire un cuscinetto necessario per uno dei pannelli solari della stazione.

Secondo la Russia, le due precedenti perdite di ammoniaca sulla ISS sono state causate dall’impatto di micrometeoroidi. Nel dicembre 2022, la prima perdita fu così grave che l’equipaggio di una navicella spaziale Soyuz dovette essere riassegnato a una Soyuz sostitutiva. Ci sono volute diverse spedizioni di veicoli spaziali per risolvere il problema, con il risultato che gli astronauti sono rimasti sulla ISS per un anno invece dei sei mesi previsti. Nel febbraio 2023, anche una navicella spaziale russa Progress per carichi ha subito una perdita di ammoniaca.

