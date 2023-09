La NASA rinvia il lancio della missione sull'asteroide Psyche per aggiornare la configurazione del propulsore

La NASA ha annunciato che posticiperà di una settimana il lancio della missione sull'asteroide Psyche per aggiornare la configurazione dei propulsori della navicella. Il lancio, originariamente previsto per il 5 ottobre, è stato ora riprogrammato per il 12 ottobre. La navicella spaziale sarà lanciata a bordo di un razzo Falcon Heavy dal Launch Complex 39A del Kennedy Space Center.

Il ritardo è necessario per consentire agli ingegneri più tempo per verificare i parametri utilizzati per i propulsori a gas freddo di azoto che orientano il veicolo spaziale. È stato necessario modificare questi parametri dopo aver stabilito che i propulsori avrebbero funzionato a temperature più calde di quelle inizialmente previste. Garantire che i propulsori funzionino entro i limiti di temperatura è essenziale per la salute a lungo termine delle unità.

Laurie Leshin, direttrice del Jet Propulsion Laboratory, ha affermato che, sebbene i propulsori non siano il principale sistema di propulsione, sono comunque cruciali, soprattutto subito dopo il lancio. Il team è fiducioso di essere in grado di affrontare questa preoccupazione e procedere con il lancio.

Il ritardo ridurrà il periodo di lancio della missione Psiche da tre settimane a due settimane. La navicella spaziale avrà opportunità di lancio giornaliere dal 12 al 25 ottobre. La missione mira a studiare l'asteroide della fascia principale Psiche, che è principalmente realizzato in metallo. La sonda trascorrerà due anni in una serie di orbite progressivamente più basse attorno all'asteroide per studiarne la struttura e la composizione.

Il ritardo nel lancio ha comportato un aumento del costo della missione da poco meno di 1 miliardo di dollari a 1.2 miliardi di dollari. Inoltre, l’arrivo della navicella spaziale sull’asteroide è stato posticipato dal 2026 al 2029.

Nonostante il ritardo, la missione Psiche è stata classificata come un’attività “esclusa”, il che significa che potrà procedere anche in caso di chiusura da parte del governo. La probabilità di una chiusura è in aumento poiché la Camera e il Senato devono ancora approvare una risoluzione per continuare a finanziare temporaneamente il governo.

Fonti: NASA