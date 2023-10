La NASA ritarda di una settimana la missione sull'asteroide Psyche

By

La NASA ha annunciato un ritardo di una settimana per la sua missione sull'asteroide Psyche, il cui lancio è ora previsto per il 12 ottobre. La missione da 1.2 miliardi di dollari mira a studiare gli asteroidi con lo stesso nome, che si trovano tra Marte e Giove.

Il motivo del ritardo è consentire al team della NASA di completare la verifica dei parametri utilizzati per controllare i propulsori a gas freddo di azoto della navicella spaziale Psyche. Questi parametri sono stati regolati in risposta alle previsioni aggiornate di temperature più calde per i propulsori.

Il cambio di programma è stato annunciato durante una revisione della preparazione al volo presso il Kennedy Space Center, dove è stato raggiunto un accordo per condurre un test di “fuoco statico” del razzo Falcon Heavy il 29 settembre. Gli incendi statici sono test pre-lancio standard in cui i motori del primo stadio del razzo vengono accesi brevemente mentre il veicolo rimane ancorato al suolo.

La missione Psyche sarà la prima missione NASA per il Falcon Heavy, che attualmente è il secondo razzo più potente in funzione dopo lo Space Launch System della NASA. Se tutto andrà secondo i piani, la navicella spaziale arriverà sulla roccia spaziale Psyche, larga 170 miglia (280 chilometri), nel 2029.

Gli scienziati ritengono che Psiche possa esporre il nucleo di un protopianeta, rendendo questa missione di grande interesse e fornendo potenzialmente preziose informazioni sulla formazione iniziale del sistema solare.

Fonte: Space.com, Mint.com