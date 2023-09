La missione Psyche della NASA sull'asteroide è stata ritardata di una settimana

By

Il lancio della missione Psyche della NASA sull'asteroide è stato ritardato di una settimana. Originariamente previsto per il 5 ottobre, il lancio è stato posticipato al 12 ottobre. Questo ritardo consentirà al team della NASA di verificare i parametri utilizzati per controllare i propulsori a gas freddo di azoto della navicella, garantendone la salute a lungo termine. La regolazione dei parametri è stata effettuata in risposta alle previsioni di temperatura aggiornate.

Il ritardo di una settimana riduce la finestra di lancio della missione, che ora dura fino al 25 ottobre. Lo stesso giorno in cui è stato annunciato il ritardo, è stata condotta una revisione della preparazione al volo, approvando un test di “fuoco statico” del razzo Falcon Heavy, che trasporterà la navicella spaziale Psyche. Questo test prevede l'accensione breve dei motori del primo stadio del razzo mentre il veicolo rimane a terra.

La missione Psyche sarà l'ottavo lancio del Falcon Heavy, attualmente il secondo razzo più potente in funzione dopo lo Space Launch System della NASA. Sarà anche la prima missione della NASA a utilizzare il Falcon Heavy.

La missione Psyche da 1.2 miliardi di dollari prevede di studiare un peculiare asteroide metallico che porta lo stesso nome, situato nella fascia principale degli asteroidi tra Marte e Giove. Gli scienziati ritengono che Psiche possa essere il nucleo esposto di un protopianeta, con i suoi strati esterni strappati via da potenti impatti. Questo oggetto unico non è mai stato osservato da vicino e la missione spera di fornire preziose informazioni sulla sua composizione.

"Non vedo l'ora di vedere quelle prime immagini", ha detto Lori Glaze, direttore della Divisione Scienze Planetarie della NASA. "Saranno spettacolari, quando finalmente potremo vedere come appare questo metallo da vicino."

