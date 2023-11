Un nuovo studio rivela informazioni sorprendenti sull’evoluzione degli esopianeti

Un recente studio condotto da scienziati utilizzando il telescopio spaziale Kepler della NASA ha gettato nuova luce sui misteriosi esopianeti “mancanti” che rientrano nelle categorie delle super-Terre e dei sub-Nettuno. Sembra che questi esopianeti si stiano restringendo e perdendo la loro atmosfera, e lo studio suggerisce che i colpevoli siano i nuclei di questi pianeti.

Gli esopianeti sono disponibili in varie dimensioni, da piccoli pianeti rocciosi a enormi giganti gassosi. Tuttavia, gli scienziati hanno notato una curiosa assenza di pianeti che sono circa 1.5-2 volte più grandi della Terra. Questa lacuna ha sconcertato i ricercatori per qualche tempo, ma ora credono che questi esopianeti mancanti potrebbero essere sub-Nettuno che hanno perso la loro atmosfera nel tempo.

Lo studio propone due potenziali meccanismi per questo fenomeno: perdita di massa alimentata dal nucleo e fotoevaporazione. La perdita di massa alimentata dal nucleo si verifica quando la radiazione emessa dal nucleo caldo di un pianeta spinge gradualmente via la sua atmosfera, mentre la fotoevaporazione avviene quando l’atmosfera del pianeta viene spazzata via dall’intensa radiazione proveniente dalla sua stella ospite.

L'autrice principale dello studio, Jessie Christiansen, ha spiegato che se un pianeta non dispone di massa e forza gravitazionale sufficienti, non può trattenere la sua atmosfera e alla fine si ridurrà di dimensioni. Tuttavia, l’esatto processo attraverso il quale questi pianeti perdono la loro atmosfera è rimasto un mistero. Il nuovo studio fornisce prove a sostegno della perdita di massa alimentata dal nucleo come spiegazione più probabile.

I ricercatori hanno esaminato due ammassi stellari, Praesepe e Hyades, utilizzando i dati della missione K2 della NASA. Questi ammassi hanno tra i 600 e gli 800 milioni di anni, il che li rende soggetti perfetti per i test. Confrontando il numero di pianeti subnettuniani in questi ammassi con le stelle più vecchie, gli scienziati sono stati in grado di dedurre che la fotoevaporazione non si era verificata in Praesepe e Hyades. Ciò implica che la perdita di massa alimentata dal nucleo è il meccanismo dominante per questi pianeti.

È interessante notare che i ricercatori hanno scoperto che quasi il 100% delle stelle di Praesepe e delle Iadi hanno ancora pianeti sub-Nettuno o candidati pianeti nelle loro orbite, indicando che questi pianeti sono riusciti a mantenere la loro atmosfera. Al contrario, solo il 25% delle stelle negli ammassi più vecchi (con più di 800 milioni di anni) hanno orbite sub-nettunesi.

Questo studio offre preziose informazioni sull’evoluzione degli esopianeti e aiuta a spiegare gli esopianeti mancanti tra le super-Terre e i sub-Nettuno. Ulteriori ricerche in questo campo potrebbero avvicinarci alla comprensione dei complessi processi che modellano questi mondi lontani.

