Perché gli esseri umani non visiteranno Giove: esplorando invece Europa

La NASA ha recentemente chiarito che gli esseri umani non si avventureranno su Giove tanto presto. Il pianeta più grande del nostro sistema solare può essere una destinazione affascinante, ma la sua composizione di gigante gassoso costituito interamente da gas lo rende un ambiente inospitale per l’esplorazione umana. Inoltre, il valore scientifico dell’invio di esseri umani su Giove è considerato superato dai potenziali rischi connessi quando i telescopi spaziali e terrestri possono fornire osservazioni preziose.

Quindi, se Giove è fuori discussione, dove ci lascia? La prossima migliore opzione si trova in una delle 95 lune di Giove: Europa. La NASA ha scelto appositamente Europa come potenziale obiettivo per l'esplorazione futura. In effetti, è già prevista una missione chiamata “Europa Clipper”, prevista per il lancio l’anno prossimo a bordo di un razzo SpaceX Falcon Heavy. Questa missione mira a raccogliere maggiori dati e approfondimenti sulle caratteristiche di Europa e sul potenziale di ospitare vita extraterrestre.

Anche se Europa potrebbe non essere grande quanto la nostra Luna, possiede comunque qualità intriganti. Costituito principalmente da roccia silicatica, si ritiene che abbia una crosta costituita da acqua ghiacciata. Gli scienziati ipotizzano che sotto questa superficie ghiacciata potrebbero esserci vasti oceani che potrebbero ospitare forme di vita aliene.

L'obiettivo attuale della NASA è incoraggiare la partecipazione del pubblico all'esplorazione spaziale. Anche se l'agenzia potrebbe eventualmente inviare astronauti ad esplorare la superficie di Europa, per ora invita il pubblico a far incidere i propri nomi sul satellite Europa. Questa iniziativa intende favorire un senso di coinvolgimento ed entusiasmo tra gli appassionati di spazio.

Domande frequenti:

D: Perché gli esseri umani non potranno visitare Giove?

R: Giove è composto principalmente da gas, il che lo rende un ambiente inadatto all'esplorazione umana.

D: Perché la NASA è interessata ad Europa?

R: Europa, una delle lune di Giove, ha caratteristiche intriganti come una crosta di ghiaccio d'acqua e potenziali oceani sotto la sua superficie che potrebbero potenzialmente ospitare vita extraterrestre.

D: Gli esseri umani esploreranno mai Europa?

R: Anche se ci sono piani per future missioni su Europa, la NASA è attualmente concentrata sulle missioni satellitari e sull’impegno pubblico. L'esplorazione da parte degli astronauti della superficie di Europa potrebbe avvenire in futuro.