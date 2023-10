Sommario:

Il progetto System-Wide Safety (SWS) della NASA ha recentemente completato un'importante pietra miliare con l'implementazione di successo della sfida tecnica 1 (TC-1): gestione del rischio dell'area terminale in tempo. Questo evento ha presentato i principali risultati e le dimostrazioni tecnologiche del TC-1 e ha coinvolto le parti interessate e i partner in discussioni sul potenziale degli strumenti, delle tecniche e dei processi sviluppati nel progetto. Le capacità del TC-1 mirano a identificare in modo proattivo i rischi emergenti e a monitorare i margini di sicurezza per prevenire incidenti e inconvenienti. Queste nuove tecnologie utilizzano algoritmi di valutazione del rischio, modelli predittivi e metodi avanzati di analisi dei dati per migliorare gli attuali sistemi di gestione della sicurezza e modellare i futuri sistemi operativi.

Uno dei principali risultati del TC-1 è lo sviluppo e la dimostrazione di metodi per migliorare la gestione del rischio e i processi di garanzia della sicurezza identificando rischi e fattori causali prima che si verifichino incidenti o inconvenienti. Sono state istituite capacità integrate di valutazione del rischio per monitorare e valutare le operazioni nelle aree terminali, utilizzando analisi avanzate dei dati e sviluppo di modelli predittivi. Inoltre, TC-1 ha collaborato con i partner per sviluppare strumenti di analisi del machine learning che identificano e caratterizzano i rischi operativi, monitorano e integrano i dati, valutano le strategie di mitigazione del rischio e determinano i fattori causali e contributivi.

I risultati del TC-1 sono fondamentali per il resto delle sfide tecniche del SWS. Il progetto pone le basi per l’imminente Technical Challenge 6 (TC-6), che mira a basarsi sui progressi compiuti in TC-1 e ad affrontare le sfide di sicurezza affrontate dall’industria aeronautica in trasformazione. Il progetto SWS estende il suo apprezzamento ai gestori e ai coordinatori dei sottoprogetti che hanno reso possibile il completamento con successo del TC-1.

(Fonte: progetto System-Wide Safety della NASA)