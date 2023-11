La NASA rivela un'immagine straordinaria dell'Universo

By

La NASA ha recentemente svelato un’immagine maestosa del cosmo, mostrando un livello di dettaglio mai visto prima. Questa straordinaria visualizzazione è stata resa possibile combinando i dati di due telescopi spaziali rinomati per la loro potenza e precisione: il telescopio spaziale James Webb e il telescopio spaziale Hubble.

L'immagine in primo piano evidenzia una collisione distante tra due ammassi di galassie. Ciò che distingue questa visualizzazione è la sintesi dei dati infrarossi catturati dal telescopio spaziale James Webb e delle osservazioni in luce visibile del telescopio spaziale Hubble. Questa combinazione di diverse lunghezze d'onda della luce conferisce all'immagine un effetto abbagliante e caleidoscopico.

Questi particolari ammassi di galassie, designati MACS0416, risiedono a circa 4.3 miliardi di anni luce dalla Terra. Gli scienziati che studiano queste formazioni prevedono che alla fine si fonderanno, formando un ammasso ancora più immenso.

È interessante notare che gli astronomi coinvolti in questa vasta ricerca hanno affettuosamente chiamato questo insieme cosmico “Ammasso di galassie dell’albero di Natale”. Questo soprannome deriva dalle luci tipicamente colorate e tremolanti dei grappoli, che ricordano un albero festivo ornato con ornamenti scintillanti.

L’annuncio della NASA include più immagini che catturano l’ammasso galattico dell’albero di Natale da varie angolazioni. Una di queste immagini offre una visione ingrandita di una galassia sullo sfondo, con una stella scherzosamente soprannominata “Mothra”.

Secondo le stime dei ricercatori, Mothra esisteva circa 11 miliardi di anni fa, circa 3 miliardi di anni dopo il big bang. Per mettere questo in prospettiva, il nostro sole, insieme alla formazione del sistema solare, ha preso forma circa 4.6 miliardi di anni fa, in coincidenza con la creazione della Terra.

Questi ammassi di galassie, immortalati in queste straordinarie immagini, fanno parte del programma Frontier Fields della NASA, un'esplorazione completa dei confini più profondi dell'universo. Avviata nel 2014 con il telescopio spaziale Hubble, questa impresa ha fornito preziose informazioni sulle nostre origini cosmiche.

FAQ:

D: Quali telescopi sono stati utilizzati per creare l'immagine dell'universo?

R: Il telescopio spaziale James Webb e il telescopio spaziale Hubble.

D: Qual è la designazione tecnica degli ammassi di galassie presenti nell'immagine?

R: MACS0416.

D: Quanto sono lontani questi ammassi di galassie?

R: Distano circa 4.3 miliardi di anni luce dalla Terra.

D: Qual è il significato del nome "Ammasso di galassie dell'albero di Natale"?

R: Il nome deriva dalle luci colorate e tremolanti dei grappoli, che ricordano un albero festivo.

D: Quanti anni ha la star soprannominata “Mothra”?

R: Si stima che esistesse circa 11 miliardi di anni fa, circa 3 miliardi di anni dopo il big bang.

