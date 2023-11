La nuova missione della NASA PACE fa irruzione con l'innovazione nella scienza del clima

La navicella spaziale Plankton, Aerosol, Cloud e Ocean Ecosystem (PACE) della NASA ha completato il suo viaggio dal Goddard Space Flight Center della NASA nel Maryland alla struttura Astrotech Spacecraft Operations in Florida. Ingegneri e tecnici attendono con impazienza l'arrivo di PACE per preparare le attrezzature di terra per lo scarico e la lavorazione. Il veicolo spaziale sarà quindi sottoposto al rifornimento e all’incapsulamento finale prima del suo lancio previsto all’inizio del 2024.

La prossima missione di PACE su un razzo SpaceX Falcon 9 si concentrerà sullo studio dell'intricata relazione tra l'oceano e l'atmosfera. Studiando lo scambio di anidride carbonica tra questi due componenti, la missione mira a migliorare la comprensione della NASA sulla biologia oceanica, sugli aerosol atmosferici, sulla qualità dell'aria e sul clima. Con oltre due decenni di osservazioni satellitari globali, PACE rappresenta un progresso significativo negli sforzi della NASA per esplorare gli ecosistemi della Terra.

Gestito dal Goddard Space Flight Center della NASA, il progetto PACE svolge un ruolo fondamentale nell’ampliare la nostra comprensione della scienza del clima. La missione è in linea con l’impegno della NASA nel raccogliere dati cruciali per affrontare il cambiamento climatico e il suo impatto sul pianeta. Esaminando in modo completo le interazioni tra oceano e atmosfera, PACE ha il potenziale per approfondire le nostre conoscenze sulle dinamiche del biossido di carbonio e fornire informazioni preziose per il monitoraggio e la modellizzazione del clima.

Domande frequenti (FAQ):

D: Cosa significa PACE?

R: PACE sta per Plankton, Aerosol, Nuvole ed Ecosistema oceanico.

D: Quando è previsto il lancio di PACE?

R: Il lancio di PACE è previsto per l'inizio del 2024.

D: Qual è il ruolo della missione PACE?

R: La missione mira a comprendere meglio lo scambio di anidride carbonica tra l’oceano e l’atmosfera, migliorare la biologia oceanica e le osservazioni sull’aerosol atmosferico e indagare sulla qualità dell’aria e sulle misurazioni legate al clima.

D: Dove viene gestito il progetto PACE?

R: Il progetto PACE è gestito dal Goddard Space Flight Center della NASA.

D: Quale agenzia è responsabile della gestione del servizio di lancio per la missione PACE?

R: Il servizio di lancio per la missione PACE è gestito dal Launch Services Program della NASA, con sede presso il Kennedy Space Center.

