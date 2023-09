La NASA raccoglie con successo il primo campione di asteroide

La missione settennale della NASA per raccogliere un campione di asteroide è finalmente giunta a buon fine, fornendo preziose informazioni sugli asteroidi potenzialmente pericolosi e sull’origine delle sostanze organiche e dell’acqua sulla Terra. La capsula OSIRIS-REx, parte della missione, è atterrata con successo sulla Terra, segnando una pietra miliare significativa per l'esplorazione scientifica.

La missione OSIRIS-REx, iniziata nel 2016, mirava a mappare e analizzare l’asteroide Bennu, classificato come potenziale impattatore terrestre. Dopo un viaggio durato diversi anni, la navicella spaziale è tornata sulla Terra il 24 settembre, trasportando rocce e polvere raccolte dall'asteroide. Per garantire la purezza del campione, la capsula è stata conservata in una camera bianca temporanea e allagata con azoto per prevenire la contaminazione da sostanze terrestri.

Gli scienziati sperano che lo studio di questo campione di asteroide possa fornire una comprensione più profonda della natura degli asteroidi potenzialmente pericolosi e far luce sulla formazione dei pianeti. Inoltre, i campioni potrebbero rivelare indizi sull’origine dei composti organici essenziali per lo sviluppo della vita sulla Terra, compresa l’acqua.

Il successo della missione OSIRIS-REx non è la fine ma piuttosto l’inizio di ulteriori esplorazioni. La NASA ha piani ambiziosi per future missioni legate agli asteroidi, come l'imminente missione Psyche, che mira a esplorare un asteroide situato tra Marte e Giove. Inoltre, un anno fa, la NASA ha testato con successo il Double Asteroid Redirection Test (DART), dimostrando la capacità dell’agenzia di alterare l’orbita di un asteroide colpendolo ad alta velocità.

Questi risultati dimostrano l’impegno della NASA nell’ampliare i confini dell’esplorazione scientifica. L’amministratore della NASA Bill Nelson ha sottolineato che queste missioni ispirano e uniscono le persone, ricordandoci che nulla è fuori dalla nostra portata quando collaboriamo verso un obiettivo comune.

