La capsula spaziale della NASA con un campione di asteroide atterra con successo nel deserto dello Utah

Una capsula spaziale della NASA che trasportava il più grande campione di terreno mai raccolto dalla superficie di un asteroide è atterrata con successo nel deserto dello Utah. La capsula a forma di goccia di gomma, rilasciata dalla navicella spaziale robotica OSIRIS-REx, è atterrata all'interno di una zona di atterraggio designata a ovest di Salt Lake City, nel vasto Utah Test and Training Range dell'esercito degli Stati Uniti. I campioni verranno trasportati in un nuovo laboratorio presso il Johnson Space Center della NASA a Houston, dove verranno analizzati dagli scienziati.

La capsula contiene almeno una tazza di macerie dell'asteroide ricco di carbonio noto come Bennu. Lo scienziato a capo della missione, Dante Lauretta dell'Università dell'Arizona, ha espresso entusiasmo per l'apertura del contenitore a Houston, poiché rivelerà la reale quantità del campione raccolto. Questa missione segna la seconda volta che campioni di asteroidi vengono riportati sulla Terra, essendo il Giappone l'unico altro paese a riportare con successo campioni dalle missioni sugli asteroidi.

Bennu, l'asteroide da cui è stato raccolto il campione, è una reliquia del sistema solare primordiale e offre preziose informazioni sulle origini e sullo sviluppo dei pianeti rocciosi come la Terra. Gli scienziati ritengono che possa contenere anche molecole organiche necessarie per l'emergere della vita. I campioni restituiti da un altro asteroide vicino alla Terra, Ryugu, dalla missione giapponese Hayabusa2 tre anni fa, contenevano composti organici che supportavano ulteriormente l’ipotesi che questi oggetti celesti abbiano seminato sulla Terra primordiale gli elementi costitutivi della vita.

La missione OSIRIS-REx, lanciata nel 2016, ha trascorso quasi due anni in orbita attorno a Bennu prima di raccogliere il campione nel 2020. La navicella spaziale si è poi imbarcata in una crociera di 1.9 miliardi di chilometri verso la Terra, sopportando temperature fino a 2,800 gradi Celsius durante la ricognizione. -iscrizione. Il successo dell'atterraggio nello Utah è un risultato significativo per la NASA e i campioni forniranno dati preziosi agli scienziati che studiano la formazione e l'evoluzione del nostro sistema solare.

