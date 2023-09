La capsula di ritorno del campione di asteroide atterra con successo nello Utah

Una capsula a forma di piattino che trasportava frammenti di asteroidi che potrebbero contenere indizi sulla nascita del sistema solare è riuscita con successo a scendere nell'atmosfera terrestre ed è atterrata nello Utah. La capsula di ritorno del campione, che pesava 110 libbre ed era larga 31 pollici, è stata rilasciata dalla navicella spaziale OSIRIS-REx dopo un viaggio di sette anni e quattro miliardi di miglia. Conteneva mezzo chilo di rocce e terreno raccolti da un asteroide noto come Bennu nel 2020.

Durante la discesa la capsula ha sopportato temperature superiori a 5,000 gradi e una forza frenante pari a 32 volte quella della forza di gravità. Tuttavia, ha dispiegato con successo i suoi paracadute ed è atterrato in sicurezza allo Utah Test and Training Range a ovest di Salt Lake City.

Le squadre di recupero della Lockheed Martin e dello Utah Test and Training Range sono arrivate rapidamente sul sito di atterraggio per ispezionare la capsula per eventuali segni di danno o contaminazione. È stato stabilito che la capsula era intatta e non c'erano crepe che avrebbero potuto consentire l'ingresso di contaminanti.

La capsula è stata poi trasportata in una camera bianca temporanea, dove verrà smontata e i campioni verranno preparati per la spedizione al Johnson Space Center di Houston. I campioni, che rappresentano la più grande raccolta di materiale extraterrestre dai tempi del programma lunare Apollo, saranno sottoposti ad analisi dettagliate per fornire informazioni sulla formazione iniziale del sistema solare.

Gli scienziati sperano che i campioni possano aiutare a rispondere alle domande sul perché la Terra è un mondo abitabile e su come gli ingredienti per la vita siano arrivati ​​sul nostro pianeta. Credono che asteroidi ricchi di carbonio come Bennu abbiano portato questi materiali sulla Terra durante le prime fasi della formazione del sistema solare.

Nel complesso, il riuscito atterraggio della capsula di ritorno del campione di asteroide segna una pietra miliare significativa nell’esplorazione degli asteroidi da parte della NASA e nel loro potenziale ruolo nelle origini della vita sulla Terra.

Fonte:

– Nasa