La prima raccolta di campioni di asteroidi della NASA atterra nel deserto dello Utah

La missione durata sette anni della navicella spaziale Osiris-REx della NASA si è conclusa con successo facendo atterrare dolcemente la sua prima raccolta di campioni di asteroidi nel deserto dello Utah. La capsula campione compatta è stata dispiegata da una distanza di 63,000 miglia durante un passaggio ravvicinato vicino alla Terra ed è atterrata quattro ore dopo su una porzione appartata di terreno militare. Nel frattempo, la navicella spaziale principale continuerà la sua missione per esplorare un altro asteroide.

I campioni raccolti verranno trasportati in un nuovo laboratorio presso il Johnson Space Center della NASA a Houston. Al centro, si uniranno alle centinaia di chili di rocce lunari raccolte dagli astronauti dell'Apollo oltre mezzo secolo fa. Dante Lauretta, lo scienziato capo della missione dell'Università dell'Arizona, accompagnerà il campione in Texas. L'apertura del container a Houston sarà un momento significativo poiché rivelerà la quantità di materiale raccolto.

La NASA prevede di svelare pubblicamente il campione di asteroide l'11 ottobre presso il Johnson Space Center di Houston. La rivelazione sarà accompagnata da una conferenza stampa in cui il team scientifico OSIRIS-REx della NASA discuterà la loro analisi iniziale del campione. L'evento sarà trasmesso in diretta su NASA Television, sull'app della NASA e sul sito web dell'agenzia.

– Definizione della navicella spaziale Osiris-REx: origini, interpretazione spettrale, identificazione delle risorse e sicurezza – Regolith Explorer

– Definizione di Johnson Space Center: una struttura della NASA situata a Houston, in Texas, che funge da centro principale per le attività di volo spaziale umano e ospita numerose strutture di ricerca e test.

– Definizione di astronauti Apollo: gli astronauti che hanno partecipato alle missioni Apollo della NASA, responsabili dello sbarco dei primi esseri umani sulla luna.

– Definizione di rocce lunari: rocce raccolte dalla superficie lunare durante le missioni Apollo per studi e analisi scientifiche.