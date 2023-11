La NASA invita gli appassionati di spazio a inviare i loro nomi nello spazio profondo

La NASA offre un'entusiasmante opportunità agli appassionati di spazio di aggiungere il proprio nome alla navicella spaziale Europa Clipper, che intraprenderà un viaggio di 1.8 miliardi di miglia per esplorare la luna di Giove, Europa. Questa campagna unica, chiamata “Message in a Bottle” dalla NASA, consente alle persone di prendere parte a questa storica missione semplicemente inviando i propri nomi sul sito ufficiale dell'agenzia spaziale.

Dal lancio della campagna sono già stati presentati quasi 700,000 nomi, a dimostrazione dell'immenso interesse ed entusiasmo che circondano questa impresa. Una volta raccolti tutti i nomi, i tecnici esperti del Jet Propulsion Laboratory della NASA, nel sud della California, li incideranno su un microchip di silicio delle dimensioni di una monetina utilizzando un fascio di elettroni. Ogni riga di testo sarà incredibilmente piccola, misurando meno di 1/1000 della larghezza di un capello umano, a soli 75 nanometri.

Ad accompagnare i nomi sul microchip ci sarà l'eloquente poesia intitolata “Elogio del mistero”, scritta dalla poetessa laureata statunitense Ada Limón per commemorare la missione. Questo minuscolo microchip, fissato su una piastra metallica, verrà infine fissato all'esterno della navicella spaziale Europa Clipper. Mentre la navicella spaziale intraprenderà circa 50 sorvoli ravvicinati di Europa, trasporterà questo “messaggio in bottiglia” insieme al suo carico utile di strumenti scientifici.

L'obiettivo principale della missione Europa Clipper è raccogliere dati cruciali sull'oceano sotterraneo, sulla crosta ghiacciata e sull'atmosfera di Europa, al fine di far luce sul potenziale della vita su questa affascinante luna. Con il suo mezzo miliardo di miglia di orbite, la navicella spaziale trasmetterà instancabilmente informazioni preziose agli scienziati sulla Terra. Attualmente, l'assemblaggio finale dell'Europa Clipper è in fase di completamento presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA, dopodiché sarà trasportato al Kennedy Space Center della NASA in Florida per il suo lancio previsto nell'ottobre 2024.

