Lancio del razzo SpaceX ritardato a causa delle cattive condizioni meteorologiche

La NASA e SpaceX hanno annunciato il ritardo del lancio della missione sull'asteroide Psiche a causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli presso il Kennedy Space Center in Florida. Il lancio, originariamente previsto per giovedì, è stato riprogrammato per venerdì 13 ottobre alle 10:19 ET. La copertura in diretta del lancio sarà disponibile su vari canali NASA, tra cui YouTube e NASA Live.

La missione sarà effettuata utilizzando il razzo Falcon Heavy a triplo booster di SpaceX, che è attualmente sulla rampa di lancio e pronto per il volo. La decisione di posticipare il lancio è stata presa dopo che la NASA aveva previsto solo il 20% di possibilità di condizioni meteorologiche adatte per giovedì.

Se il tentativo di lancio di venerdì non avrà successo, il team di missione avrà ulteriori opportunità di lanciare la navicella spaziale fino al 25 ottobre. La missione Psyche segna la prima esplorazione da parte della NASA di un asteroide con una superficie metallica, piuttosto che con la tipica composizione di roccia e ghiaccio. La navicella spaziale viaggerà per circa 2.2 miliardi di miglia fino a un punto tra Marte e Giove, impiegando circa sei anni per raggiungere la sua destinazione.

Una volta raggiunto l'asteroide, la navicella spaziale utilizzerà una serie di strumenti scientifici per studiare il corpo celeste largo 170 miglia. Attraverso questa analisi gli scienziati sperano di ottenere informazioni sulle prime fasi del sistema solare e sulla formazione di pianeti rocciosi come la Terra e Marte.

Inoltre, la missione Psyche servirà come primo test nello spazio profondo della NASA per il sistema di comunicazione ottica Deep Space. Si prevede che questo sistema di comunicazione basato su laser consentirà trasmissioni a larghezza di banda più elevata per le future missioni della NASA.

Nelle notizie correlate, la NASA ha recentemente svelato campioni di roccia e polvere ottenuti dall’asteroide Bennu, che sono stati riportati sulla Terra il mese scorso come parte di una missione separata.

Fonti: NASA, SpaceX