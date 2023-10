La NASA annulla la passeggiata nello spazio a causa di una perdita nella Stazione Spaziale

La NASA ha annullato una passeggiata spaziale prevista per giovedì 12 ottobre, dopo che all'inizio di questa settimana è stata rilevata una perdita di refrigerante con ammoniaca sul modulo scientifico russo Nauka. Questa misura precauzionale è stata adottata per garantire la sicurezza degli astronauti e delle attrezzature a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS).

Funzionari della NASA hanno dichiarato che i team di ingegneria e di controllo di volo stanno esaminando i dati e le riprese video della perdita. La perdita, che ora si è fermata, è stata confermata dai controllori di volo Roscosmos e dalle riprese delle telecamere della stazione esterna della NASA. Le passeggiate spaziali che coinvolgono fiocchi di ammoniaca fluttuanti richiedono misure aggiuntive per prevenire la contaminazione. La causa della fuga di notizie è ancora oggetto di indagine.

Roscosmos, l'agenzia spaziale russa, prevede di incaricare due cosmonauti di controllare il radiatore durante una passeggiata spaziale precedentemente programmata per il 25 ottobre. Sia la NASA che Roscosmos hanno sottolineato che la perdita non ha avuto un impatto materiale sulle operazioni della stazione spaziale.

La cancellazione della passeggiata spaziale ritarderà la manutenzione minore della ISS, nonché i test a supporto della futura esplorazione della Luna. La passeggiata spaziale era destinata all'astronauta della NASA Loral O'Hara e all'astronauta dell'Agenzia spaziale europea Andreas Mogensen per raccogliere campioni da analizzare. Avrebbero dovuto anche sostituire una telecamera ad alta definizione, mostrando ciò che potrebbe essere possibile con la prevista stazione orbitante lunare chiamata Gateway.

Il ritardo influisce anche sulla seconda passeggiata spaziale di manutenzione del segmento statunitense, prevista per la fine di ottobre. La passeggiata spaziale, con O'Hara e l'astronauta della NASA Jasmin Moghbeli, sarebbe stata la seconda passeggiata spaziale tutta al femminile nella storia.

La perdita di refrigerante di Nauka è la terza nell'attrezzatura russa della ISS nell'ultimo anno. Funzionari russi hanno suggerito che le perdite nelle navicelle Soyuz e Progress fossero probabilmente dovute all'impatto di micrometeoroidi. Le indagini sulla fuga di notizie di Nauka sono in corso.

Fonte:

– Nasa

– Roscosmo

Definizioni:

– Refrigerante ammoniaca: una sostanza utilizzata per regolare la temperatura nei sistemi di raffreddamento dei veicoli spaziali.

– Stazione Spaziale Internazionale (ISS): una stazione spaziale che funge da laboratorio di ricerca e spazio vitale per gli astronauti di diversi paesi.

– Passeggiata spaziale: un'attività in cui gli astronauti lasciano la navicella spaziale e si avventurano nello spazio per svolgere compiti.

– Radiatore: dispositivo utilizzato per trasferire il calore da un mezzo a un altro.

– Colpi di micrometeoriti: collisioni tra piccole particelle nello spazio e veicoli spaziali o altri oggetti.

– Roscosmos: l’agenzia spaziale russa responsabile dell’esplorazione e della ricerca spaziale.

Image Source:

– Credito immagine: NASA