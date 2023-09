La Rubber Room: una salvaguardia per gli astronauti e gli equipaggi durante i lanci spaziali

I viaggi spaziali sono un’impresa complessa e pericolosa, motivo per cui la NASA adotta ampie precauzioni per garantire la sicurezza dei suoi astronauti ed equipaggi. Una di queste precauzioni è la creazione della Rubber Room, una struttura sotterranea nascosta situata sotto le piattaforme di lancio del Launch Pad 39 Complex in Florida.

Progettata per proteggere i lavoratori in caso di esplosione catastrofica, la Rubber Room è costituita da una rete di tunnel e bunker posizionati in profondità sotto gli torreggianti razzi e le strutture di accompagnamento. Il suo scopo è fornire un rifugio sicuro alle persone che potrebbero rimanere coinvolte nell'esplosione di un Saturn V al suolo.

Anche se nessuno sarebbe sopravvissuto a un’esplosione del genere, la NASA ha ideato un processo per dare ai lavoratori la possibilità di reagire e cercare sicurezza. La via di fuga inizia con uno scivolo acquatico di nove piani, avvolto nell'oscurità, che conduce gli individui nelle profondità della rampa di lancio. Per gli astronauti, la fuga inizia ancora più in alto nell'aria, poiché utilizzano un ascensore ad alta velocità per scendere dalla capsula della navicella alla piattaforma di lancio mobile in soli 30 secondi.

Da lì, i membri dell'equipaggio avrebbero abbattuto uno stretto e ripido tunnel di gomma, che misura 60 metri di lunghezza. Lo scivolo è ricoperto d'acqua per garantire una discesa più rapida. Dopo essere usciti dallo scivolo, i dipendenti atterravano su un tavolo di gomma, occasionalmente riempito d'acqua, facendo scivolare le persone contro la parete di fondo.

Dopo questa emozionante esperienza, i lavoratori correvano attraverso porte a prova di esplosione, entrando nella Rubber Room. Il nome deriva dal fatto che tutto nella stanza è ricoperto di gomma, fornendo una protezione aggiuntiva contro impatti potenzialmente dannosi. Dotata di pavimento caricato a molla, la Rubber Room a cupola può sopportare enormi quantità di forza, riducendo la pressione sperimentata dagli occupanti da 75 G a 4 G più sopportabili.

Il bunker è dotato di razioni, acqua e persino di servizi igienici, garantendo che le persone possano sostenersi fino a quando non sarà possibile il salvataggio. Inoltre, nel caso in cui le vie di fuga primarie fossero ostruite, la NASA ha installato un portello di fuga nella parte superiore della Rubber Room come ultima risorsa.

Fortunatamente, la Rubber Room non è mai stata utilizzata in una vera emergenza, e nessun razzo Saturn V è mai esploso sulla rampa di lancio. Sebbene la piattaforma di lancio sia ora abbandonata, insieme agli intricati tunnel sottostanti, l’importanza di tali misure di salvaguardia nell’esplorazione spaziale non può essere sopravvalutata.

