Dragonfly della NASA: apre la strada all'esplorazione di Titani

Alla NASA è in corso una missione rivoluzionaria mentre gli scienziati si preparano a esplorare Titano, la luna più grande di Saturno. Titano, noto per la sua atmosfera densa e la bassa gravità, è stato a lungo un obiettivo per la ricerca della NASA alla ricerca di mondi abitabili e segni di vita extraterrestre. Per realizzare questa audace impresa, la NASA sta costruendo un lander a propulsione nucleare chiamato Dragonfly, che sarà la prima missione dell'agenzia sulla superficie di un mondo oceanico.

Dragonfly, sviluppato e gestito dal Johns Hopkins Applied Physics Laboratory (APL) nel Maryland, non è un lander ordinario. Simile a un drone delle dimensioni di un'auto, volerà attraverso l'atmosfera ricca di azoto di Titano utilizzando quattro paia di rotori impilati, progettati per tagliare l'aria densa della luna. Dotato di telecamere, sensori e strumenti di campionamento avanzati, Dragonfly mira a esplorare aree di Titano che si sospetta contengano materiali organici, possibilmente in contatto con un oceano d'acqua sotterraneo sotto la superficie ghiacciata.

Negli ultimi tre anni sono stati condotti test approfonditi sui sistemi di volo di Dragonfly presso il Langley Research Center della NASA in Virginia. I test hanno simulato una varietà di condizioni e scenari di volo per valutare le prestazioni aerodinamiche del veicolo, le velocità del rotore e la resilienza a diverse velocità del vento e angoli di volo. Il completamento con successo di oltre 700 corse totali e più di 4,000 punti dati individuali ha aumentato la fiducia dei ricercatori nei modelli di simulazione progettati per replicare le difficili condizioni su Titano.

Rick Heisler, responsabile del test nella galleria del vento Dragonfly presso APL, spiega che ogni fase di test ha consentito al team di perfezionare i propri modelli tecnici e migliorare le previsioni sulle prestazioni del rotore per la straordinaria atmosfera di Titano. I dati acquisiti sono stati fondamentali per convalidare l'aerodinamica del lander, le prestazioni aerostrutturali e la durata a fatica del rotore nel duro ambiente criogenico.

Il lancio di Dragonfly è previsto nel 2027 e si prevede che raggiungerà Titano entro il 2034, segnando una pietra miliare significativa nell'esplorazione spaziale. Come afferma Ken Hibbard, l'ingegnere dei sistemi di missione Dragonfly presso APL, "Con Dragonfly, stiamo trasformando la fantascienza in una realtà esplorativa". La missione rappresenta un'emozionante opportunità per svelare i misteri di Titano e ogni passo compiuto ci avvicina all'invio di questo rivoluzionario velivolo attraverso i cieli e la superficie della luna più grande di Saturno.

