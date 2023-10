NASA Biosignatures IDEAS Lab: fai domanda ora per un'esperienza di workshop unica

Il programma di astrobiologia della NASA offre agli scienziati delle istituzioni statunitensi un'entusiasmante opportunità di partecipare al laboratorio Biosignatures IDEAS. Questo workshop innovativo mira a sviluppare proposte di sovvenzione nuove e rivoluzionarie attraverso la revisione tra pari in tempo reale.

Il laboratorio Biosignatures IDEAS consisterà in una combinazione di pre-incontri virtuali, sessioni di persona e sessioni virtuali. Le sessioni in presenza si svolgeranno dal 6 all'8 febbraio 2024, mentre le sessioni virtuali si terranno il 16, 23 febbraio e 1 marzo.

Partecipando a questo workshop, gli scienziati avranno la possibilità di collaborare con colleghi, ricevere preziosi feedback e perfezionare le loro proposte di sovvenzione in tempo reale. L'obiettivo finale è sviluppare una serie di proposte che saranno prese in considerazione per il finanziamento attraverso il programma Exobiology.

Per candidarsi al laboratorio Biosignatures IDEAS, gli scienziati interessati possono visitare il sito web ufficiale all'indirizzo [link per candidarsi]. Qui potranno trovare maggiori informazioni sul workshop e inviare la propria candidatura.

Questa esperienza unica di workshop rappresenta un'eccellente opportunità per gli scienziati nel campo dell'astrobiologia per portare la loro ricerca a nuovi livelli. Impegnandosi nella revisione tra pari e nella collaborazione in tempo reale, i partecipanti saranno in grado di affinare le proprie idee e sviluppare valide proposte di sovvenzione che hanno il potenziale per dare un contributo significativo al settore.

Definizioni:

– Biofirme: indicatori di vita passata o presente che possono essere rilevati e studiati in vari ambienti.

– IDEAS: Innovation in Development, Exploration, and Science – un programma che promuove la collaborazione e lo sviluppo di idee trasformative nell’esplorazione spaziale.

Fonte:

– Programma di astrobiologia della NASA [nessun URL fornito]

– Programma di esobiologia [nessun URL fornito]