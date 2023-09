La spazzatura spaziale, nota anche come detriti orbitali, si riferisce ai pezzi di detriti lasciati nell'orbita terrestre a seguito delle attività umane nello spazio. Questi includono satelliti defunti, stadi di razzi esauriti e altri frammenti. La proliferazione della spazzatura spaziale è diventata una preoccupazione significativa poiché rappresenta una minaccia per i satelliti operativi e per la Stazione Spaziale Internazionale.

I satelliti, utilizzati per le comunicazioni, il monitoraggio meteorologico e la navigazione, sono responsabili di gran parte della spazzatura spaziale. Quando raggiungono la fine della loro vita operativa, diventano detriti spaziali. Oltre ai satelliti, anche gli stadi dei razzi non più funzionanti contribuiscono all’accumulo di spazzatura spaziale.

Il pericolo rappresentato dalla spazzatura spaziale risiede nella sua potenziale collisione con satelliti operativi e veicoli spaziali. Anche piccoli frammenti di detriti possono causare danni significativi a causa delle elevate velocità a cui viaggiano. La collisione di un satellite con un pezzo di spazzatura spaziale può provocare la distruzione di entrambi gli oggetti, portando a un'ulteriore frammentazione e creando un effetto a cascata noto come sindrome di Kessler.

Per mitigare il problema della spazzatura spaziale sono state implementate varie misure. Un approccio consiste nel progettare satelliti e razzi in modo tale da poter essere deorbitati, bruciando nell'atmosfera terrestre quando raggiungono la fine della loro vita operativa. Un’altra strategia è rimuovere attivamente la spazzatura spaziale utilizzando sistemi robotici.

Si stanno inoltre compiendo sforzi per migliorare la gestione del traffico spaziale per ridurre la probabilità di collisioni. Ciò include il monitoraggio e la mappatura dei detriti spaziali, nonché l’implementazione di manovre per evitare le collisioni quando necessario.

In conclusione, il crescente problema della spazzatura spaziale rappresenta una minaccia significativa per i satelliti operativi e pone sfide per il futuro dell’esplorazione spaziale. È fondamentale affrontare questo problema attraverso misure come il deorbiting, la rimozione attiva e una migliore gestione del traffico spaziale.

Fonte:

– Agenzia spaziale europea (ESA)