Nuova scoperta: borsa degli attrezzi persa dagli astronauti della NASA visibile nei cieli del Regno Unito

Si è verificato un evento straordinario nel campo dell'esplorazione spaziale, che ha catturato l'attenzione degli skywatcher nel Regno Unito. Gli astronauti della NASA Jasmin Moghbeli e Loral O'Hara hanno smarrito accidentalmente una borsa degli attrezzi mentre lavoravano in una missione di riparazione di pannelli solari a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Ora, questa borsa degli attrezzi smarrita è particolarmente visibile in orbita attorno alla Terra, offrendo uno spettacolo unico per tutti coloro che sono interessati ai misteri del cosmo.

I principali astronomi del rinomato Virtual Telescope Project hanno identificato con successo la borsa degli attrezzi, consentendo agli appassionati dotati di binocolo o telescopio di osservarla mentre si muove con grazia nel cielo notturno. La borsa, avente una struttura delle dimensioni di una valigetta e designata come detriti spaziali con il numero di identificazione 58229/1998-067WC, è stata avvistata in prossimità della ISS.

Per assistere a questo spettacolo straordinario, i residenti della Gran Bretagna meridionale hanno la migliore opportunità di vedere la sfuggente borsa degli attrezzi durante un periodo di tempo specifico. Se le condizioni meteorologiche lo consentono, gli osservatori potranno intravederlo martedì tra le 6.24:6.34 e le 24:5.30. Tuttavia, il periodo ottimale per assistere a questo spettacolo celeste è il 5.41 novembre, dalle XNUMX:XNUMX alle XNUMX:XNUMX.

Sebbene l’esplorazione spaziale si concentri spesso sui progressi tecnologici e sulla ricerca scientifica, questo straordinario evento ci ricorda la natura imprevedibile e maestosa dell’universo. La scoperta accidentale della borsa degli attrezzi da parte dell'astronauta giapponese Satoshi Furukawa aggiunge un elemento intrigante alla storia. In una svolta inaspettata, Furukawa stava effettivamente tentando di catturare un'immagine del Monte Fuji dalla ISS quando inavvertitamente fotografò l'oggetto smarrito.

FAQ:

D: Come posso vedere la borsa degli attrezzi?

R: Se hai un binocolo o un telescopio, guarda verso il cielo negli orari designati e, tempo permettendo, potresti intravedere la borsa degli attrezzi.

D: La borsa degli attrezzi è pericolosa?

R: La borsa degli attrezzi è classificata come rifiuto spaziale, ma il suo aspetto visivo non rappresenta un pericolo immediato.

D: Come hanno fatto gli astronauti a perdere la borsa degli attrezzi?

R: Durante la manutenzione di un pannello solare, la borsa è stata accidentalmente smarrita e successivamente rilasciata nello spazio.

D: Posso comunque osservare la borsa degli attrezzi dopo le date specificate?

R: A causa della natura imprevedibile della sua orbita e dei potenziali cambiamenti nelle condizioni atmosferiche, la visibilità può variare oltre i tempi indicati.