Borsa degli attrezzi perduta nello spazio: un nuovo oggetto orbitale da tenere d'occhio

Non capita tutti i giorni che una borsa degli attrezzi diventi una nuova aggiunta agli oggetti in orbita attorno alla Terra, ma questo è esattamente quello che è successo durante una recente passeggiata nello spazio condotta dagli astronauti della NASA Jasmin Moghbeli e Loral O'Hara. Il 1° novembre, mentre stavano eseguendo la manutenzione sulla Stazione Spaziale Internazionale, la loro borsa degli attrezzi andò alla deriva nel vasto vuoto dello spazio.

La NASA ha confermato l'incidente in un post sul blog, affermando che la borsa degli attrezzi è stata inavvertitamente persa. I controllori di volo sono stati in grado di individuare la borsa degli attrezzi utilizzando le telecamere della stazione esterna. Fortunatamente, gli strumenti nella borsa non sono stati necessari per il resto della passeggiata spaziale, quindi non hanno avuto alcun impatto sugli obiettivi della missione in corso.

L'astronauta di riserva dell'Agenzia spaziale europea Meganne Christian ha condiviso su X (precedentemente noto come Twitter) il filmato del momento in cui la borsa degli attrezzi è andata alla deriva. Secondo Christian, la borsa degli attrezzi è stata vista l'ultima volta dall'astronauta Satoshi Furukawa della Japan Aerospace Exploration Agency mentre orbitava in alto sopra il Monte Fuji.

Nonostante il breve momento di panico, la NASA ha assicurato che la borsa degli attrezzi non rappresenta un rischio significativo per la Stazione Spaziale Internazionale o per il suo equipaggio. Il Controllo Missione ha analizzato la sua traiettoria e ha concluso che la possibilità che entri in collisione con la stazione è bassa.

Allora, cosa succede adesso alla borsa degli attrezzi smarrita? Secondo Earthsky.org, si prevede che la borsa rimarrà in orbita per diversi mesi, scendendo gradualmente fino a raggiungere l'atmosfera terrestre. A quel punto, molto probabilmente si disintegrerà.

È interessante notare che la borsa degli attrezzi è altamente riflettente, rendendola visibile agli osservatori legati alla Terra mentre perde altezza. Jonathan McDowell, astronomo e astrofisico dell'Harvard-Smithsonian Center for Astrofisica, ha confermato che la borsa è stata catalogata dalla US Space Force e gli è stato assegnato il numero di catalogo 58229/1998-067WC. Ciò significa che chiunque disponga di una connessione Internet può tracciare la propria posizione in tempo reale utilizzando il sito di localizzazione satellitare N2YO.com.

Sebbene questa possa essere un'aggiunta non convenzionale all'orbita terrestre, non è la prima volta che una borsa degli attrezzi va fuori strada. Nel 2008, un incidente simile si verificò quando una borsa degli attrezzi si allontanò dall'astronauta Heidemarie Stefanyshyn-Piper durante una passeggiata nello spazio. La NASA ha stimato che il valore di quella borsa fosse di circa $ 100,000, rendendolo uno degli oggetti più grandi mai persi da un astronauta in una passeggiata nello spazio.

FAQ:

D: Come posso tracciare la posizione della borsa degli attrezzi smarrita?

R: Puoi monitorare la posizione del bagaglio in tempo reale utilizzando il sito di localizzazione satellitare N2YO.com.

D: La borsa degli attrezzi sarà visibile dalla Terra?

R: Sì, man mano che la borsa degli attrezzi perde altezza, dovrebbe diventare visibile agli osservatori dalla Terra. Per individuarlo, però, sarà necessario un binocolo.

D: È questa la prima borsa degli attrezzi scomparsa nello spazio?

R: No, si sono verificati casi precedenti di borse degli attrezzi che andavano alla deriva durante le passeggiate spaziali.