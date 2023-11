Due astronauti della NASA completano una storica passeggiata spaziale fuori dalla Stazione Spaziale Internazionale

In un momento storico per l’esplorazione spaziale, due astronauti della NASA hanno completato con successo la loro prima passeggiata spaziale insieme fuori dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Jasmin Moghbeli e Loral O'Hara sono entrate nella storia come la quarta coppia di donne a condurre un'attività extraveicolare (EVA) tutta al femminile nello spazio.

Durante la passeggiata spaziale, Moghbeli e O'Hara hanno sostituito un cuscinetto per garantire la corretta rotazione dei pannelli solari sulla ISS. Hanno inoltre eseguito altre attività di manutenzione per mantenere la stazione spaziale in condizioni ottimali. Tuttavia, a causa dei limiti di tempo, non sono riusciti a portare a termine il compito pianificato di rimuovere una scatola elettronica da un'antenna di comunicazione.

Moghbeli e O'Hara hanno iniziato la loro passeggiata spaziale alimentando le loro tute spaziali con l'alimentazione a batteria, dando ufficialmente inizio all'EVA. Si sono poi divisi i compiti, con Moghbeli che si è concentrato sulla rimozione di un dispositivo di movimentazione per far posto all'installazione di un ulteriore pannello solare mobile sulla ISS. Ha inoltre documentato il sito in cui sarebbe stato aggiunto il nuovo array. D'altra parte, O'Hara ha lavorato alla sostituzione di uno dei gruppi di cuscinetti su un giunto rotante solare alfa sul lato sinistro del traliccio della dorsale della stazione spaziale.

Nonostante abbiano incontrato alcune difficoltà nell'allentare i bulloni che tengono in posizione il cuscinetto a rotelle degradato, O'Hara e Moghbeli hanno completato con successo la sostituzione. Moghbeli ha quindi raddrizzato un cavo Ethernet, mentre O'Hara ha lubrificato l'anello di gara prima di installare il cuscinetto di ricambio.

Dopo aver completato i loro compiti principali, gli astronauti sono passati alla preparazione di una scatola elettronica, chiamata Radio Frequency Group (RFG), da rimuovere durante una futura passeggiata spaziale. Verso la fine della passeggiata spaziale, O'Hara ha segnalato un piccolo problema con il suo operatore di comunicazione, ma ha confermato che non ha influenzato la sua vista.

Una volta completati i compiti, Moghbeli e O'Hara sono tornati alla camera di equilibrio della ISS. La passeggiata spaziale è durata complessivamente 6 ore e 42 minuti, segnando un successo per entrambi gli astronauti. Moghbeli ha espresso la sua eccitazione per il momento speciale del completamento della sua prima passeggiata nello spazio con O'Hara, che ammira molto, mentre O'Hara ha fatto eco al sentimento.

Questa storica passeggiata spaziale segna un'altra pietra miliare significativa nell'esplorazione e nella manutenzione continua della ISS. È una testimonianza della dedizione e dell'abilità degli astronauti coinvolti e dimostra i continui progressi nell'esplorazione spaziale.

FAQ

1. Cos'è un'attività extraveicolare (EVA)?

L'attività extraveicolare (EVA) si riferisce a qualsiasi attività condotta dagli astronauti all'esterno di un veicolo spaziale mentre si trovano nello spazio. In genere si tratta di passeggiate spaziali eseguite per svolgere vari compiti, come manutenzione, riparazioni ed esperimenti.

2. Quante passeggiate spaziali tutte al femminile si sono verificate?

Nella storia ci sono state quattro passeggiate spaziali tutte al femminile. La prima coppia di donne a condurre una passeggiata spaziale tutta al femminile sono state le astronaute della NASA Christina Koch e Jessica Meir nell'ottobre 2019 e nel gennaio 2020, seguite da Jasmin Moghbeli e Loral O'Hara in questa recente passeggiata spaziale.

3. Qual è lo scopo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS)?

La Stazione Spaziale Internazionale (ISS) è una stazione spaziale multinazionale in orbita terrestre bassa. Il suo scopo principale è quello di fungere da laboratorio per la ricerca scientifica e la sperimentazione in microgravità. Serve anche come piattaforma per la cooperazione internazionale e i progressi tecnologici nell’esplorazione spaziale.