Nuovo articolo: Gli astronauti si preparano per la passeggiata spaziale di manutenzione sulla Stazione Spaziale Internazionale

Sono in corso gli ultimi preparativi per una passeggiata spaziale di manutenzione sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) mentre l'equipaggio dell'Expedition 70 si prepara all'impresa. Mercoledì, gli astronauti della NASA Jasmin Moghbeli e Loral O'Hara si imbarcheranno in una passeggiata spaziale di quasi sette ore per rimuovere le apparecchiature di comunicazione radio e scambiare l'hardware che consente ai pannelli solari della ISS di seguire il Sole.

La passeggiata spaziale, prevista per le 8:05 EDT, segna la prima volta che entrambi gli astronauti si avventureranno fuori dalla stazione spaziale. I responsabili della missione hanno dato il via libera alla NASA TV per fornire la copertura in diretta dell'evento a partire dalle 6:30 EDT sull'app e sul sito web dell'agenzia.

Il comandante Andreas Mogensen dell'Agenzia spaziale europea e Satoshi Furukawa della JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) si sono uniti a Moghbeli e O'Hara per i preparativi della passeggiata spaziale di un giorno. Il team è stato sottoposto a esami medici standard, tra cui temperatura, pressione sanguigna, polso e controlli respiratori. Inoltre, hanno esaminato le procedure della passeggiata spaziale e hanno tenuto una conferenza finale con gli specialisti di terra.

All'interno della camera di equilibrio Quest, gli astronauti hanno preparato i loro strumenti e le tute spaziali in preparazione per l'imminente passeggiata nello spazio. L'attività di manutenzione segnerà la dodicesima passeggiata spaziale condotta quest'anno presso la ISS.

Nel frattempo, i tre cosmonauti della stazione spaziale si sono concentrati sulle loro attività quotidiane di ricerca scientifica e di manutenzione nel segmento Roscosmos della stazione. L'ingegnere di volo Oleg Kononenko ha partecipato a una sessione di 24 ore misurando la sua attività cardiaca e della pressione sanguigna, mentre l'ingegnere di volo Nikolai Chub ha completato le attività di pulizia della passeggiata spaziale della settimana precedente. L'ingegnere di volo Konstantin Borisov ha assistito durante il giorno con il supporto vitale e le attività di manutenzione.

FAQ:

D: Cosa faranno gli astronauti durante la passeggiata spaziale?

R: Gli astronauti rimuoveranno le apparecchiature per le comunicazioni radio e scambieranno l'hardware con i pannelli solari della ISS.

D: La passeggiata spaziale verrà trasmessa?

R: Sì, la NASA TV fornirà la copertura in diretta della passeggiata spaziale sull'app e sul sito web dell'agenzia.

D: Quante passeggiate spaziali sono state condotte quest'anno sulla ISS?

R: Questa sarà la dodicesima passeggiata spaziale condotta presso la ISS nel 12.