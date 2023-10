Nuove inquietanti foto di astronauti che si addestrano in condizioni simili alla Luna

L'astronauta della NASA Jessica Meir ha recentemente condiviso foto di se stessa e di un altro individuo durante l'addestramento sulla tuta spaziale presso il Johnson Space Center (JSC) della NASA a Houston. Le foto ritraggono gli astronauti in un cortile roccioso progettato per simulare le condizioni della superficie lunare, completo di lampade e pareti nere.

In una foto, si può vedere la Meir scambiare un pugno con il suo partner sul paesaggio lunare simulato. Le tute spaziali che indossano non sono completamente sigillate, ma piuttosto modelli che consentono loro di abituarsi al peso e alla sensazione degli abiti reali.

Questi esercizi di addestramento sono cruciali per il programma Artemis della NASA, che mira a far sbarcare gli astronauti sulla luna durante la missione Artemis 3, prevista non prima del 2025 o 2026. Meir ha espresso il suo apprezzamento per il duro lavoro svolto dal team di addestramento.

La struttura del JSC è solo uno dei modi in cui gli astronauti simulano il cammino sulla luna. Un altro esercizio annuale chiamato Joint EVA Test Team (JETT) si svolge a Flagstaff, in Arizona. Durante questo esercizio, gli astronauti vengono portati in un paesaggio desertico di notte, dove le lampade replicano la forte luce solare sperimentata sulla luna durante le attività extraveicolari (EVA).

L'esercitazione JETT di quest'anno è stata posticipata fino al 2024, ma l'edizione dell'anno precedente ha visto la partecipazione degli astronauti della NASA Zena Cardman e Drew Feustel. Il paesaggio dell'Arizona offre un terreno e una geologia simili a quelli della Luna, rendendolo un luogo ideale per le simulazioni di addestramento.

Mentre l'equipaggio di Artemis 3 non è stato ancora annunciato, la missione Artemis 2, che orbiterà attorno alla Luna, ha quattro astronauti assegnati. Questi includono gli astronauti della NASA Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e l'astronauta dell'Agenzia spaziale canadese Jeremy Hansen. Il programma Artemis mira a includere donne, persone di colore e astronauti internazionali nelle sue missioni e diversi traguardi importanti sono già stati raggiunti in termini di diversità.

In conclusione, le recenti foto condivise da Jessica Meir offrono uno sguardo inquietante sugli esercizi di addestramento condotti dagli astronauti della NASA per prepararsi alle future missioni lunari. Queste simulazioni svolgono un ruolo cruciale nel garantire che gli astronauti siano ben preparati per le sfide che dovranno affrontare sulla superficie lunare.

Definizioni:

– Programma Artemis: il programma della NASA per far atterrare gli astronauti sulla Luna

– Attività extraveicolare (EVA): passeggiata spaziale

Fonti: NASA