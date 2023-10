Guardiani della Galassia Vol. 3 Vende a corto di scienza ma conquista i cuori

Guardiani della Galassia Vol. 3 ha affascinato il pubblico con la sua avventura intergalattica, ma una recente analisi dell'astronauta della NASA Chris Hadfield rivela che il film si prende alcune libertà con l'accuratezza scientifica. Nello specifico, Hadfield sottolinea un errore nella scena in cui Star-Lord fluttua nello spazio senza tuta spaziale per un lungo periodo di tempo.

Hadfield spiega che in realtà un essere umano lasciato nello spazio senza alcuna protezione avrebbe solo poco tempo da vivere. L'ossigeno nel flusso sanguigno si esaurirebbe entro 15 secondi, provocando la perdita di coscienza, ed entro 90 secondi il corpo subirebbe danni permanenti che porterebbero alla morte. Sebbene il film descriva effetti visivi drammatici come gonfiore del viso e brina sul viso di Star-Lord, Hadfield sostiene che questi non si verificherebbero in misura così estrema.

Nota inoltre che lo scenario sarebbe più plausibile per un personaggio come Groot, poiché un albero senziente potrebbe essere in grado di sopravvivere nello spazio senza subire le stesse conseguenze negative di un essere umano.

Vale la pena ricordare che Guardiani della Galassia Vol. 3 non è il primo film della serie a rappresentare personaggi in pericolo nello spazio. Nel primo film dei Guardiani della Galassia, sia Gamora che Star-Lord hanno avuto un pericoloso incidente nello spazio in cui la loro carne si è congelata. Sebbene i realizzatori abbiano incorporato alcuni aspetti realistici, come il gonfiore del volto di Star-Lord, per aumentare l'impatto emotivo, Hadfield riconosce che il film potrebbe non raggiungere il totale realismo scientifico.

Nonostante le inesattezze scientifiche, Guardiani della Galassia Vol. 3 rimane una conclusione soddisfacente per la trilogia dei Guardiani, affascinando il pubblico con il suo viaggio cosmico e l'intensità emotiva.

Fonte:

– Analisi dell'astronauta della NASA Chris Hadfield

– Intervista di Vanity Fair con Chris Hadfield