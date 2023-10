Eclissi solare catturata dalla Stazione Spaziale Internazionale

By

Una recente eclissi solare ha offerto uno spettacolo straordinario agli osservatori del cielo sulla Terra e a quelli a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Il 14 ottobre, uno stretto tratto di terra dalla costa dell’Oregon all’America centrale e meridionale ha vissuto un’eclissi solare anulare, in cui la luna ha parzialmente bloccato il sole per creare un luminoso effetto “anello di fuoco”. Tuttavia, molti altri hanno assistito a un’eclissi parziale, compresi i membri dell’equipaggio della ISS.

L'astronauta della NASA Jasmin Moghbeli, arrivato sulla ISS ad agosto come parte della missione Crew-7 di SpaceX, ha catturato un'incredibile fotografia dell'eclissi dallo spazio. L'immagine è stata condivisa dal Marshall Space Flight Center della NASA in Alabama. Il tweet descriveva come l'equipaggio osservava lo svolgersi dell'evento dal loro punto di osservazione a 260 miglia sopra la Terra.

Le eclissi solari anulari si verificano quando l'orbita leggermente ellittica della Luna la fa allineare perfettamente tra il Sole e la Terra. Tuttavia, a causa della posizione della Luna rispetto alla Terra, non può coprire interamente il Sole dal punto di vista degli osservatori da terra. Ciò si traduce in un anello di luce solare, noto come “anello di fuoco”, che circonda il centro oscurato del sole.

Quelli del Nord America possono aspettarsi un’altra eclissi solare tra meno di sei mesi. L’8 aprile 2024 si verificherà un’eclissi solare totale su Messico, Stati Uniti e Canada. Questo evento tanto atteso consentirà agli skywatcher di assistere allo straordinario fenomeno della luna che blocca completamente il disco solare. Per ulteriori informazioni sull'eclissi del 2024, fare riferimento alla nostra guida completa sull'eclissi.

Definizioni:

– Eclissi solare: un evento celeste in cui la luna passa tra il sole e la Terra, facendo sì che la luna proietti un'ombra sulla superficie terrestre.

– Eclissi solare anulare: un tipo di eclissi solare in cui la Luna si trova nel punto più lontano dalla Terra e non copre completamente il Sole, creando un effetto “anello di fuoco”.

– Punto di osservazione: una posizione o prospettiva da cui qualcosa viene osservato o considerato.

– Orbita ellittica: la forma ellittica del percorso di un oggetto attorno a un altro oggetto a causa delle forze gravitazionali.

