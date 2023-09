L'astronauta Frank Rubio stabilisce il nuovo record di resistenza negli Stati Uniti con 371 giorni nello spazio

By

L'astronauta Frank Rubio ha battuto il record statunitense di durata di un volo singolo trascorrendo 371 giorni a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Questo supera il precedente record di 355 giorni detenuto da Mark Vande Hei. Rubio, insieme ai cosmonauti Sergey Prokopyev e Dmitri Petelin, ritornerà sulla Terra il 27 settembre dopo la loro lunga permanenza nello spazio.

Originariamente previsto per il ritorno a marzo, Rubio e i suoi compagni di equipaggio sono dovuti rimanere sulla ISS a causa di una perdita di refrigerante nel loro traghetto Soyuz MS-22. La perdita, ritenuta causata dall'impatto di un micrometeoroide, ha costretto l'equipaggio a prolungare la permanenza di sei mesi. A febbraio, una Soyuz sostitutiva senza pilota è stata lanciata con successo per garantire che il programma di rotazione dell’equipaggio russo rimanesse in linea.

Rubio ha espresso le sfide dell'essere lontano dalla sua famiglia durante i loro momenti importanti, come i compleanni e la partenza di suo figlio per il college, ma ha elogiato sua moglie e i suoi figli per aver gestito bene la situazione. Nonostante le difficoltà personali, Rubio si è concentrato sul suo lavoro e ha sfruttato al meglio la situazione.

Il record di Rubio lo avvicina al record mondiale stabilito dal cosmonauta Valery Polyakov, che ha trascorso 437 giorni e 18 ore a bordo della stazione spaziale russa Mir. Il prossimo equipaggio destinato a sostituire Rubio e i suoi colleghi includerà Oleg Kononenko, Nikolai Chub e l'astronauta della NASA Loral O'Hara, con Kononenko e Chub che pianificano di trascorrere un anno sulla ISS.

Fonte: Associated Press