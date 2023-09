L'astronauta della NASA e i cosmonauti russi tornano sulla Terra dopo una missione spaziale durata un anno

L'astronauta della NASA Frank Rubio, insieme a due cosmonauti russi, è tornato con successo sulla Terra mercoledì dopo aver trascorso più di un anno nello spazio. Il soggiorno prolungato di Rubio ha stabilito un nuovo record per il volo spaziale statunitense più lungo.

Originariamente prevista come una missione di 180 giorni, la permanenza del trio sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) è stata estesa a 371 giorni a causa di circostanze impreviste. La loro capsula Soyuz originale è stata danneggiata da detriti spaziali, con conseguente perdita di refrigerante e problemi di surriscaldamento. Di conseguenza, per il ritorno sulla Terra è stata utilizzata la capsula sostitutiva Soyuz, lanciata a febbraio.

Il volo spaziale da record di Rubio ha superato il precedente record di resistenza statunitense stabilito da Mark Vande Hei. Tuttavia, la Russia detiene il record assoluto con una durata di 437 giorni.

Durante la loro permanenza nello spazio, gli astronauti hanno percorso 157 milioni di miglia e circumnavigato la Terra quasi 6,000 volte. Rubio, medico militare e pilota di elicottero, ha espresso la difficoltà emotiva di stare lontano dalla sua famiglia per un periodo così lungo. Ha mancato traguardi importanti, incluso il completamento del primo anno della figlia maggiore presso l'Accademia navale degli Stati Uniti.

Al loro ritorno, Rubio e i suoi compagni membri dell'equipaggio sono stati elogiati dal nuovo comandante della stazione spaziale, il danese Andreas Mogensen, per la loro dedizione e perseveranza. Rubio ha sottolineato che abbracciare sua moglie e i suoi figli era la sua massima priorità ora che era tornato sulla Terra.

Mentre Rubio detiene attualmente il record per il volo spaziale statunitense più lungo, la NASA non ha piani immediati per missioni della durata di un anno. Il riuscito ritorno dell'equipaggio segna un risultato significativo nell'esplorazione spaziale e mette in luce le sfide affrontate dagli astronauti durante i soggiorni prolungati nello spazio.

Fonte:

– Associated Press (AP)

– Tempi dell'Hindustan